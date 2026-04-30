公務員撤銷懲處逾8成因「審議不當」 警政機關救濟案件居冠

考試院今日召開院會，保訓會提出近3年懲處案件撤銷原因分析報告。圖為保訓會主委蔡秀涓。（考試院提供）

公務人員懲處案件救濟情形引發關注，考試院今（30）日召開院會，公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）提出近3年懲處案件撤銷原因分析報告，指出撤銷原因以「實體審議違法或不當」為主、比例超過8成，顯示部分機關在事實認定與裁量上仍有精進空間，而警政機關因勤務性質特殊，採行「重獎重懲制度」，相關人員提起救濟案件數量居各機關之冠。

保訓會主委蔡秀涓表示，獎懲是公務人員考績評定的重要依據，機關辦理懲處時應遵循相關法規與程序，確保事實調查完整、審議過程嚴謹。她指出，若機關在發布懲處令前，已知悉當事人多項違失行為具有時間相近且性質相同，並於同一次考績委員會審議時，應採整體評價方式合併審究行政責任，以避免裁量失衡。

請繼續往下閱讀...

保訓會表示，分析以2023年至2025年間審理的公務人員懲處救濟案件為範圍，發現公務人員提起保障救濟的案件中，以懲處之處分類型最多。其中，警政機關因勤務性質特殊，採行重獎重懲制度，相關人員提起救濟案件數量亦居各機關之冠。

保訓會進一步分析顯示，懲處案件遭撤銷的原因，主要可分為「程序不合法」與「實體審議違法或顯然不當」兩大類，其中後者占比超過80%。保訓會指出，若機關在調查過程中未詳實釐清事實，或對違失行為認定有誤，即可能導致處分被撤銷；此外，程序瑕疵如未依規定進行審議，也會影響處分合法性。

蔡秀涓指出，保訓會除辦理案件審理外，每年亦透過宣導與輔導機制，向公務人員及機關人事人員說明保障制度、分享實務案例與最新見解，協助各機關提升依法行政能力。

蔡秀涓強調，保訓會持續秉持專業、公平與公正原則審理救濟案件，並透過制度檢視與案例分析，促使各機關精進懲處作業流程，在維護行政紀律的同時，也兼顧公務人員的正當權益保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法