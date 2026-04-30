藍營為軍購案起內鬨！王小棣嘆：親共就是準備鬥爭

導演王小棣。（資料照）

國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，由於不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購，國民黨副主席季麟連昨於中常會公開表明建議「開除韓國瑜黨籍」。對此，導演王小棣表示，親共，就是準備鬥爭，然後讓所有人都因為捲入，從此過著低端無聊的人生。

王小棣在臉書發文指出，共產黨的核心，就是它在人情冷暖各求溫飽的世間操作，讓你不管是草民、凡人、家庭、宗族、教派、社團、企業、政黨或國家，都精準核爆核融的基本功，就是鬥爭。

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王小棣說，親共，就是準備鬥爭、執行鬥爭、引發鬥爭、然後研究鬥爭，然後讓所有人都因為捲入，以及避免捲入，低端無聊的鬥爭，從此過著低端無聊的人生。他嘆說，「當然，這個陰雨天的早上看到昨天的新聞，可能我想的太偏執了.......唉.......」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「共產社會就是鬥爭」、「中共的鬥爭控制人民方式，已經進入台灣了」、「中共的鬥爭摧毀了人性和人與人之間的信任關係，人民很怕累積資本成為有產的人，所以高官搜刮了很多錢也只能將子女和錢往外國送，才能避免被鬥爭」、「所以社會內卷跟缺乏信任也是必然，難有真正和諧的社會」。

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