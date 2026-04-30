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    首頁 > 政治

    賴清德去年公布1.25兆軍購預算 他爆季麟連隔週悄悄赴中國！

    2026/04/30 16:37 即時新聞／綜合報導
    國民黨副主席季麟連。（資料照）

    國民黨副主席季麟連。（資料照）

    傳立法院長韓國瑜支持至少8000億元的軍購版本，遭國民黨副主席季麟連28日在黨內中常會上，點名喊「建請開除黨籍」，引發國民黨黨內風波。台灣青年世代共好協會理事長張育萌爆料，就在總統賴清德去年公布1.25兆軍購特別預算後一週，剛當上國民黨副主席的季麟連，就偷偷跑去中國。張育萌也喊：「季麟連不要再躲了。」

    張育萌今日在臉書發文表示，去年11月26日，賴清德公布1.25兆的軍購特別預算，隔週的12月5日，季麟連就跑去中國，台灣媒體幾乎都不知道。張育萌補充，當時鄭麗文已經就任國民黨主席，季麟連去中國的身分是位高權重的「國民黨副主席」，而不是「黃復興黨部主委」。

    張育萌爆料，季麟連去福建漳州，其中一個行程，就是參訪「天福集團」。而天福集團是台商在中國「黨建」的樣板，也就是共產黨在公司建立支部，光明正大的滲透和控制。「天福集團」成立時，集團的「黨支部」只有18位黨員，光算到2008年，就超過 200位中共黨員。張育萌指出，該集團老闆叫李瑞河，是台灣南投人，是最早西進的台商，把台灣的茶藝種植和製茶技術帶去中國。

    張育萌細數，季麟連當上副主席前親中的言行，包括在2022年，他出席「歡慶中國共產黨第11屆三中全會44週年」活動，會場掛滿五星旗，請客的人是白狼張安樂，台上還放一尊「鄧小平銅像」；更不用說，黃埔建校百年，季麟連不出席台灣鳳山的黃埔校慶，不顧黨內勸阻，堅持要到中國廣州。

    「有夠可怕，國民黨『回中國』，真的是說走就走的旅程。像走自己家廚房一樣。副主席可以這樣，偷偷摸摸跑去中國哦？」張育萌批評。他質疑，現在季麟連惹毛韓粉，鄭麗文才急著切割，實在有夠奇怪，季麟連當副主席不也是鄭麗文找的嗎？副主席講的話不代表黨中央？那到底誰才能代表國民黨中央？

    最後，張育萌也問：「那鄭習會代表黨中央嗎？如果是的話，那季麟連偷偷跑去中國，也代表黨中央囉？季麟連至今神隱，鄭麗文出來打球啦。」

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