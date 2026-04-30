1.25兆沒什麼可刪除或延後 徐斯儉：有拳頭沒大腦怎麼打擊

國防部副部長徐斯儉今天在院會後記者會反問在野黨，要求改編年度預算的依據，「是敵情威脅不到位，還是認為只有武器就能精準打擊」？（行政院提供）

國防特別條例草案陷入膠著，藍白擬將預算上限從政院版1.25兆元砍為「8000億元」或「3800億元＋Ｎ」，立法院長韓國瑜6日將第四度針對軍購條例舉行朝野協商，國防部副部長徐斯儉今天在院會後記者會反問在野黨，要求改編年度預算的依據，「是敵情威脅不到位，還是認為只有武器就能精準打擊」，並強調行政院版的評估不止是台灣進行，而是與美方一起評估。

對於國民黨提出8000億元或「3800億元+N」的預算上限，徐斯儉說，目前所有版本是沒有+N。他強調，軍購條例是整體戰力構成，相互配合，無人機跟反制無人機也是其中一部分，「如果你有拳頭，也就是打擊武器，可是沒有眼睛、大腦和後續力，放一大堆拳頭怎麼打」？

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徐斯儉強調，之所以編在特別預算，是希望透過大量購買，讓台灣業者能有長單去投資基礎設施，刺激國內業者投入，若編入年度預算速度會非常慢，武器到位後會「不能用、打不到」，也會因逐年審議、刪減帶來不確定性，這不僅是防衛需求，更是產業發展的思考。

徐斯儉指出，若反對黨認為應編在年度預算，應告知評估根據與邏輯，「是敵情威脅不到位嗎？還是只有武器就可以精準打擊？」行政院版都是經過評估，且不是只台灣自行評估，而是與美方一起評估。

至於若通過在野黨版，數千億的落差會造成哪些具體衝擊？徐斯儉強調，沒有什麼可以刪除跟延後的，「刪除或延後，就會讓其他能力沒有辦法發揮，等於是浪費納稅人的錢，這是國防部沒辦法贊成的事情」。

被問到如何防弊？徐斯儉提到，「不能因噎廢食」，且現在並沒有弊案，若有弊案歡迎檢舉、檢調調查，不能捕風捉影。

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