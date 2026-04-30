美國2027撥款法案籲與政府開發援助合作 國合會：對台灣模式援外的高度肯定

台美雙方在2024年完成簽署「國際發展合作瞭解備忘錄」。圖為我國駐美代表俞大㵢（右）2024年11月22日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（左）共同簽署合作瞭解備忘錄。（資料照，駐美代表處提供）

美國眾議院撥款委員會28日發布「2027 財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」，除表態支持台灣參與多邊組織，預計提供5億美元對台軍事融資（FMF）外，也於報告中明確建議美國國際開發金融公司（DFC）應加強與我國國合會的協作。國合會表示，美國撥款委員會對台美雙方協作的重視，是對「台灣模式」援外工作的高度肯定，國合會將繼續聯合DFC等國際戰略夥伴，協助拉美地區推動具韌性、受信任的基礎建設與產業發展計畫。

撥款委員會於報告中建議，應結合台美資源，支持印太地區、拉丁美洲及加勒比海等戰略區域的經濟發展。

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國合會指出，此舉除了彰顯台美發展夥伴關係已邁向機制化與深層化，同時也是國合會長期耕耘與美國合作關係的具體成果。報告內容也高度呼應台美雙方在2024年完成簽署的「國際發展合作瞭解備忘錄」，國合會與DFC將就健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源、中小企業及基礎建設等領域探索合作機會。

國合會說明，他們近年來也積極推動經貿外交，透過與DFC等國際金融機構對接，協助友邦與開發中國家建立韌性供應鏈。DFC在去年底獲美國國會重新授權，資金規模大幅擴大為2050億美元，國合會發揮技術援助與在地經驗優勢，雙方結盟能確保受援國在經濟開發過程中的自主性與安全。

國合會進一步指出，國合會近年曾與DFC合作投資，共同促進東南亞及南亞地區婦女的經濟財務地位，後續國合會將促進台灣發揮民主供應鏈之角色，聯合DFC等國際戰略夥伴，協助拉美地區推動具韌性、受信任的基礎建設與產業發展計畫。

國合會表示，美國撥款委員會對台美雙方協作的重視，是對「台灣模式」援外工作的高度肯定，國合會已從傳統技術團模式成功轉型，透過多項聯合投資計畫，展現台灣在國際金融開發體系中的實質影響力，未來將持續與美方共同建構透明、永續且具市場導向的國際開發合作環境。

DFC為美國聯邦政府的核心開發金融機構，於2019年合併美國海外私人投資公司（OPIC）及美國際開發總署（USAID）發展信貸管理局（DCA）所成立，具備強大的借貸、投資及保險功能。

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