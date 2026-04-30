陳佩琪扯總統愛犬斑斑護航柯文哲 詹凌瑀反嗆：狗不會貪污

賴清德與愛犬斑斑。（圖擷取自賴清德臉書粉專）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲深陷京華城及政治獻金等弊案，一審判處有期徒刑17年。柯的妻子陳佩琪自此經常抱怨北檢、總統賴清德，昨她再度於臉書發文抒發不滿，沒想到硬扯賴清德愛犬斑斑，稱「柯文哲竟比賴清德那隻殘障三腳狗斑斑還不如」。對此，媒體人詹凌瑀反問，「妳有沒有想過，那是因為斑斑不會貪污、不會說謊，更不會為了政治利益踐踏別人的自尊」？

詹凌瑀今日發文指出，看到陳佩琪為了替柯文哲抱屈，竟然在臉書大罵賴清德總統領養的流浪狗斑斑是「殘障三腳狗」，真的讓人忍無可忍。

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斑斑是因為誤觸捕獸夾才失去一隻腳，牠是一隻走過生死關頭、好不容易得到溫暖的生命。一個當了幾十年的小兒科醫師，書讀到頭頂上去，竟然會用「殘障」這種字眼來羞辱一隻無辜的毛小孩？

妳說柯文哲在大家心目中不如一隻狗，那妳有沒有想過，那是因為斑斑不會貪污、不會說謊，更不會為了政治利益踐踏別人的自尊。斑斑雖然只有三隻腳，但牠活得坦蕩蕩，比那些滿口仁義道德卻身陷弊案、一審被判17年的人，確實可愛多了！

每天發文罵北檢、罵總統、罵路人，現在連狗都不放過。這種「全世界都對不起我們家」的受害者情結，除了讓大家看清妳們夫妻的傲慢與瘋狂，根本掩蓋不了柯文哲貪污的事實。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「會有這樣想法的人，真的不適合也不配做醫生！ 真的很缺德」、「PG已經瘋了！連無辜的狗狗都要被她羞辱，只因為牠被賴祥德收養嗎？」、「書讀再多，人格低劣還是一樣失敗」，還有網友反諷地說「不要因為斑斑不會募款就攻擊斑斑！」

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