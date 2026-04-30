不滿提名進度停滯 鄭伯其轟國民黨大里霧峰選區規則不透明

國民黨的大里區立仁里長鄭伯其不滿黨部中市議員提名規則不明。 （鄭伯其提供）

國民黨對中市議員提名以現任為優先，再進行新人的民調，整個提名作業將預計5月開放黨員登記，不過，有意參選市議員的大里區立仁里長鄭伯其 ，不滿黨部的大里霧峰區提名工作持續停滯，規則拒不透明、沒有確切時程，要求國民黨中央及相關決策單位公布完整提名規範與時間表。

對此，國民黨中市黨部副主委陳明振表示，早就公布13選區提名兩席，而且提名審查小組就是通過提名34席，現任優先，沒有不透明。

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國民黨此次中市議員提名策略為現任優先，有空缺就開放新人參選，如北屯區空出兩席，就開放新人民調初選，不過，一直有意參選大里霧峰的市議員的國民黨大里區立仁里長鄭伯其，因不滿市黨部提名作業不透明，發表嚴正聲明。

鄭伯其表示，黨部對大里霧峰的提名進度無端延宕、制度缺位問題，並強力呼籲國民黨中央及相關決策單位，即刻回應基層訴求，公布完整提名規範與時間表。

鄭伯其質疑，國民黨針對大里霧峰區的提名制度究竟何在？若規則長期模糊、進度持續拖延，所謂的公平競爭豈非淪為空口白話？他強調，提名制度從不只是單純的選務程序，更是維護選舉公平、凝聚政黨信任、凝聚基層向心力的核心基石，當前提名懸而未決的狀態，不僅嚴重重創基層士氣，更將直接衝擊整體選戰布局，損及地方選舉推進。

鄭伯其進一步指出，制度隨意延宕、規則拒不透明，既是對所有參與公共事務參選人的不尊重，更是持續消耗基層長久累積的信任與支持。為守護公平競爭環境、回應地方民眾期盼。

他鄭重呼籲國民黨中央及相關決策單位，立即停止拖延，正式對外公布大里霧峰區提名機制與明確作業時程，讓制度回歸正軌，讓所有參選人站在公平的起跑線上。

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