為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不滿提名進度停滯 鄭伯其轟國民黨大里霧峰選區規則不透明

    2026/04/30 14:35 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨的大里區立仁里長鄭伯其不滿黨部中市議員提名規則不明。 （鄭伯其提供）

    國民黨的大里區立仁里長鄭伯其不滿黨部中市議員提名規則不明。 （鄭伯其提供）

    國民黨對中市議員提名以現任為優先，再進行新人的民調，整個提名作業將預計5月開放黨員登記，不過，有意參選市議員的大里區立仁里長鄭伯其 ，不滿黨部的大里霧峰區提名工作持續停滯，規則拒不透明、沒有確切時程，要求國民黨中央及相關決策單位公布完整提名規範與時間表。

    對此，國民黨中市黨部副主委陳明振表示，早就公布13選區提名兩席，而且提名審查小組就是通過提名34席，現任優先，沒有不透明。

    國民黨此次中市議員提名策略為現任優先，有空缺就開放新人參選，如北屯區空出兩席，就開放新人民調初選，不過，一直有意參選大里霧峰的市議員的國民黨大里區立仁里長鄭伯其，因不滿市黨部提名作業不透明，發表嚴正聲明。

    鄭伯其表示，黨部對大里霧峰的提名進度無端延宕、制度缺位問題，並強力呼籲國民黨中央及相關決策單位，即刻回應基層訴求，公布完整提名規範與時間表。

    鄭伯其質疑，國民黨針對大里霧峰區的提名制度究竟何在？若規則長期模糊、進度持續拖延，所謂的公平競爭豈非淪為空口白話？他強調，提名制度從不只是單純的選務程序，更是維護選舉公平、凝聚政黨信任、凝聚基層向心力的核心基石，當前提名懸而未決的狀態，不僅嚴重重創基層士氣，更將直接衝擊整體選戰布局，損及地方選舉推進。

    鄭伯其進一步指出，制度隨意延宕、規則拒不透明，既是對所有參與公共事務參選人的不尊重，更是持續消耗基層長久累積的信任與支持。為守護公平競爭環境、回應地方民眾期盼。

    他鄭重呼籲國民黨中央及相關決策單位，立即停止拖延，正式對外公布大里霧峰區提名機制與明確作業時程，讓制度回歸正軌，讓所有參選人站在公平的起跑線上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播