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    首頁 > 政治

    游盈隆首度出席行政院會 卓揆盼順利完成2026年底大選

    2026/04/30 14:09 記者鍾麗華／台北報導
    中選會主委游盈隆27日上任後，今（30）日首度出席行政院會。（資料照）

    中選會主委游盈隆27日上任後，今（30）日首度出席行政院會。（資料照）

    中選會主委游盈隆27日上任後，今（30）日首度出席行政院會，行政院長卓榮泰在院會中指出，游盈隆具行政及選務機關職務的完整歷練，中選會是台灣民主政治守門者，盼在游盈隆帶領下，中選會能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣民主政治更加鞏固深化。

    今（30）日行政院院會開始前，卓揆先向內閣團隊及各位首長介紹新任中選會主委游盈隆。卓揆表示，游盈隆具備深厚的學術底蘊，更有豐富的政治經驗，曾任東吳大學政治系教授，也曾擔任行政院研考會副主委、陸委會副主委、中選會委員等重要職務。

    卓揆進一步指出，游盈隆在就任中選會主委前，曾擔任台灣民意基金會董事長，長期投入政治科學與政治行為研究，也是民意與投票行為研究的專家，具有行政及選務機關職務的完整歷練。

    卓揆強調，中選會是合議制的獨立機關，肩負選舉、罷免及公投等選務工作，是行政團隊的重要成員，更是台灣民主政治的守門者，期盼在游盈隆的帶領下，中選會全體同仁能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣民主政治更加鞏固深化。

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