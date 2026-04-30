藍營為軍購案鬧內鬨！張麗善為「雲林女婿」韓國瑜說話：他需保持中立主持議事

國民黨副主席季麟連不滿韓國瑜，支持8000億軍購版本，嗆「建議開除黨籍」，雲林縣長張麗善為韓國瑜說話。（記者李文德攝）

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜，支持8000億軍購版本，昨嗆「建議開除黨籍」，引發黨內茶壺風暴，不少藍營政要也紛紛聲援韓國瑜。雲林縣長張麗善今 （30）日受訪也為「雲林女婿」韓國瑜說話。她表示，韓院長主持議事要維持公正公平、保持中立，如此才能達到朝野共識。

張麗善認為，韓國瑜在立法院非常辛苦，需要維持議事的公平、公正，因此需要保持中立態度，無法在立院中有太明顯的政黨傾向，而韓院長公平主持會議，就是可以達到大家共識，讓所有立委能夠代表民意所提出的議案，達到最大公約數。

請繼續往下閱讀...

張麗善指出，國防預算近年有很多爭議，各方所提出來的預算參差不齊，而立院是代表民意最高機構，每筆預算都要嚴正把關，要買什麼武器、花多少錢，只要是對的事一定會支持，只是因為現在不清楚到底要買什麼，所以才需從長計議。

張麗善強調，每分錢得來不易，是否能用對話作為代表，用和平取代戰爭，希望敦親睦鄰、友愛鄰近國家，如何做好國民外交，不只兩岸要和平，世界也要和平。

張麗善表示，目前國民黨提出「3800億＋N」，應該是個Base （基礎）再加N，因此加N可代表中央說明後，能夠讓大眾清楚買這些武器能否保護民眾，該買就要買，不該買的一毛錢也不要浪費，總是要讓所有立委都清楚。

記者追問「支持黨版本嗎？」張麗善回應「當然啊」，不管8、9000億或者1.25兆，假設1.25兆無法確實保護，要提高的話也要提高，但她再次呼籲「真的是要用對話代替對立」，戰爭不是選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法