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    首頁 > 政治

    「青鳥」認為國民黨在立院足以危害國安 廖先翔：我是不是犯法？

    2026/04/30 13:54 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會副主委梁文傑、內政部次長吳堂安30日列席立法院內政委員會審查國家安全法部分條文修正草案等案。（記者塗建榮攝）

    陸委會副主委梁文傑、內政部次長吳堂安30日列席立法院內政委員會審查國家安全法部分條文修正草案等案。（記者塗建榮攝）

    為防堵中共對台統戰滲透，立法院內政委員會今日逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」，國民黨立委廖先翔質疑，政院草案的法律定義很不明確，很多「青鳥」朋友認為，國民黨立委在立法院就足以危害國家安全，「那我是不是犯法」，大家會有這樣疑問。

    根據行政院版國安法修正草案條文，第二條修定為「任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人為下列行為：一、發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，足以生危害於國家安全或社會安定。二、參與前款組織，足以生危害於國家安全或社會安全」。

    陸委會副主委梁文傑說明，關於修正第2條，重點是原本國安法只處罰發起、資助主持、操縱、指揮或發展組織，但對於「參與者」沒有處罰。

    梁文傑舉例，過去偵辦國安案件實務上，例如向德恩的案件是觸犯國安法，向男是參與者，但不是發起人，所以法院最後只能改用「貪污治罪條例」貪污罪判刑，但其實本罪是國安法，所以第二條修正就把「參與」納入。

    梁文傑進一步說，第七條原條文是「意圖危害國家安全或社會安定，然後有做違反第二條所列之事才會處罰，法官需要證明「意圖」，但過去這在法院判例上處理比較困難，所以法務部是建議第二條文字用「足以生危害於國家安全或社會安定」。

    民眾黨立委許忠信表示，他贊成用足以生危害於國家安全，但不贊同「或社會安定」這5個字，國安法不應該用「社會安定」。

    高金素梅批評，因為國安法定罪率很低，所以要修國安法，行政單位可以這樣嗎？真的不可思議，民進黨理想在哪裡？現在要修嚴、修得更模糊。把「意圖」危害改成「足以生」危害於國家安全或社會安定，人民將被構陷入罪。

    國民黨立委張智倫質疑，足以生...的定義不太確定，到底是限縮還是擴張國安法，我們都不清楚，剛提到向德恩上校案件，但是「參與」組織的人都要被懲罰，一般民眾要如何分辨，會造成民眾不安，恐變成寧可錯殺、不可漏殺。

    國民黨立委廖先翔則說，相關法律定義很不明確，很多「青鳥」朋友認為，國民黨立委在立法院就足以危害國家安全，「那我是不是犯法」，大家都會有這樣疑問。

    梁文傑回應，「意圖危害」改成「足以生危害國家安全或社會安定」，「社會安定」是本來就在國安法第七條裡面的。用「意圖」反而範圍比較廣，足以生範圍較限縮，向德恩案件只是眾多案件其中之一。

    法務部檢察司司長張曉雯表示，犯罪構成要件有主觀要件和客觀要件，主觀是明知犯罪可能成立，你還執意要做。在要件判斷上，足以生危害的構成要件是更嚴格的，如果用意圖反而容易入罪。

    張曉雯說，實務上，在「組織犯罪防制條例」等法規中，本來就有「參與組織罪」，參與是有明確定義。國安法這邊指的是參與境外敵對勢力的組織，足以生危害於國家安全或社會安全，並不是去參加宮廟或婚宴就會犯罪，而是要有危害國家安全。

    因朝野立委對各條文意見不一，民進黨召委李伯毅最後裁示，第二條、第三條保留，第四條對於鼓吹戰爭的行政裁罰，因為大家意見紛歧，所以我們都做保留，尚未討論的條文另期再審查。

    為防堵中共對台統戰滲透，立法院內政委員會今日逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」，國民黨立委群起質詢草案內容。（記者陳鈺馥攝）

    為防堵中共對台統戰滲透，立法院內政委員會今日逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」，國民黨立委群起質詢草案內容。（記者陳鈺馥攝）

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