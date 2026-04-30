陸軍營長播「八佰」被記申誡 國防部：統戰中製電影未申請

陸軍153旅有營長在軍中播放中國電影「八佰」，因此被處分2次申誡，國防部副部長徐斯儉今天在院會後記者會表示，「八佰」是中製電影，背後有統戰論述。（記者鍾麗華攝）

陸軍153旅有營長在軍中播放中國電影「八佰」，因此被處分2次申誡，國防部副部長徐斯儉今天在院會後記者會表示，「八佰」是中製電影，要在台灣公開映演，必須先向文化部申請許可，這位營長並沒有申請，也未經過莒光日教學實施計畫程序，同時違反兩個規定。且此部電影有統戰論述，扭曲中華民國政府領導浴血奮戰史實，「不知道國民黨能否接受」？

行政院會後記者會有媒體問到，營長被記申申誡，是因為「八佰」被認定為統戰電影？但批評者認為這部電影是在宣揚謝晉元死守四行倉庫及楊惠敏冒險送國旗的事蹟，符合以往國民黨政府時代過往宣導國軍英勇作戰的基調。

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徐斯儉說，「八佰」是北京當局的歷史敘述，強調抗戰是在「中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」的論述，明顯打在字幕裡面，背後有統戰論述，非常明白。而且其企圖淡化、扭曲中華民國政府領導抗戰，以及國軍官兵浴血奮戰的史實，將「八百壯士」的史實降格，與中共所謂的八路軍並列為所謂抗戰勝利英雄，「不知道國民黨能不能接受」？

徐斯儉指出，「八佰」是中製電影，根據現在文化部「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」的規定，如果要在台灣公開映演，必須先向文化部申請許可，這位營長並沒有申請。

他也說，根據國軍內部莒光日教學實施計畫，旅級以下如果要播映任何節目，影視片要經過旅級政戰幹部同意，他也沒有經過這個程序，同時違反了兩個規定，非常明確。

被問到相關歷史敘事上，台灣要如何避免中國政府混淆歷史，並以黃埔精神為工具，甚至宣傳國軍共軍都是中國軍等，徐斯儉強調，「國軍是保衛中華民國，共軍保衛中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這個很清楚，有什麼好講？誰跟他同屬一個（中國）？我們是中華民國，他們是中華人民共和國」。

國防部強調，面對中共持續運用歷史敘事、影視作品及網路輿論進行認知操作，長期透過多元管道，刊播各類軍事與戰史主題節目，引導官兵正確認識中共統戰手法與圖謀，強化「為何而戰、為誰而戰」信念，凝聚部隊國家認同。

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