林國漳走訪宜蘭綠博 堅定推動「百萬植樹」計畫

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳走訪綠色博覽會，堅定推動「百萬植樹」計畫方向。（圖取自林國漳臉書）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「森林城鄉」及「百萬植樹」計畫，獲總統賴清德公開讚賞，在宜蘭綠色博覽會落幕前夕，他走訪「植人育所」展區，深入了解森林、樹木、河流與人之間的關係後，表示會更加堅定推動「百萬植樹」計畫的方向。

宜蘭綠色博覽會預計5月10日落幕，今年共規劃18個永續主題展館，其中「植人育所」展區策展人陳建志，不僅是名生物教師，更長期投入植物研究，並於羅東社區大學講授植物相關課程超過20年之久。

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林國漳在陳建志導覽解說下，從樹木的生命歷程出發，重新思考人與自然的關係，除感受森林氛圍，也到館外參觀由國產木製作的木育遊具，另至河川教育區，透過實際走訪，向這群為環境生態付出的夥伴致敬，學習與自然共生。

林國漳說，藉由觀展了解與自然和諧共存重要性，並在深入認識台灣本土植物後，讓他更加堅定推動「百萬植樹」計畫的方向，未來這項政策不會流於形式，而是會一步步落實，為宜蘭打造一座真正會呼吸的森林城市。

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