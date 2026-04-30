季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 黃健豪怒批背後捅刀：應道歉負責

國民黨立委黃健豪。（資料照）

國民黨副主席季麟連昨日在中常會疑立法院長韓國瑜軍購案跟黨中央不一致，稱是賣黨求榮要開除韓黨籍，引爆黨員憤怒。藍委黃健豪今天在立院受訪表示，季的情緒性發言是在第一線戰場「背後捅刀」，令人寒心，如果因為意見不同就要把人開除黨籍，跟當年民進黨發動大罷免到底有何不同？批評此舉宛如在傷口灑鹽，要求季麟連應展現軍人風骨，應為其發言道歉，而非透過文傳會發言潤飾。

針對季麟連稱要開除韓國瑜黨籍，黃健豪指出，「我們是韓國瑜的選民，我們都有投票給韓國瑜擔任立法院長，韓國瑜也是黨團所有立委一致決定支持的對象」。昨天針對軍購案討論，黨團內部成員都有不同的意見，但大家就把各自的想法、利害分析、利弊得失講出來就好。季麟連過去有很強的軍事經驗跟相關認知，如果季麟連能來參與黨團討論，或提供給黨團成員相關監督或相關資料，讓大家在討論上更豐富，大家也樂觀其成。

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黃健豪表示，季麟連在中常會上情緒性的發言，說要開除韓國瑜。現在是國民黨在野的時候，立法院是第一線戰場，如果黨中央在背後捅刀，沒有支持國民黨團的問政，會讓所有立委感到寒心。所以昨晚他才會發文，請問季麟連是哪個單位的，怎可用這樣的態度來面對同黨同志？

在季麟連發言後，國民黨文傳會隨即發出聲明表示季的言論不代表黨中央。黃健豪說，季麟連應為其發言道歉，季的發言的確傷了所有藍營支持者的信心。季麟連作為副主席，應為其言論道歉負責，而非透過文傳會發言潤飾。這不像是作為軍人應該要有的風骨。季強調自己跟韓國瑜是鐵打的兄弟，既然傷害了兄弟的情感，就應該要出來面對造成的傷害。

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