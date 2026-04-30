「斑斑」誤踩捕獸夾剩3腳！美女主持人嗆爆陳佩琪：妳老公電子腳鐐自找的

王乃伃今日在Threads上發文表示，「總統領養的『斑斑』，剩三隻腳，是被非法的捕獸夾所殘害。妳老公好手好腳，腳上多電子腳鐐，是自己違法自找來的。」（取自王乃伃Threads）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審被判刑17年。柯文哲妻子陳佩琪昨日發文替柯文哲喊冤時，竟扯到總統賴清德認養的流浪狗「斑斑」，稱其為「殘障三腳狗」引發網友批評。對此，政論節目美女主持人王乃伃表示，對比斑斑受傷截肢，柯文哲腳上電子腳鐐，「是自己違法自找來的」。PO文也被網友大讚：「說得好！」

「斑斑」是賴清德2024年6月在屏東縣動物之家揭牌活動中認養的流浪狗。「斑斑」因為踩到捕獸夾而截肢，剩下三隻腳。賴清德在活動中發現牠後，決定將牠帶回官邸。沒想到會被陳佩琪發文提到，並以「殘障三腳狗」稱呼。

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王乃伃今日在Threads上發文表示，「總統領養的『斑斑』，剩三隻腳，是被非法的捕獸夾所殘害。妳老公好手好腳，腳上多電子腳鐐，是自己違法自找來的。」

王乃伃發文1小時吸引近1萬人點讚。網友紛紛留言表示：「說得好」、「真的是什麼鍋配什麼蓋」、「拿斑斑跟柯比較，有問過斑斑的感受嗎？」、「他們對狗是有什麼執念嗎？一下說別人是狗，一下說自己是賤狗，一下又說自己不如狗」、「推爆這句」。

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