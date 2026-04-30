卓榮泰：國防特別預算建構國安三塊拼圖 缺一不可

行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，今天第4000次院會特別安排國防部還有經濟部的報告，就是因為在此時此刻，台灣最需要的就通過國防特別條例草案。（記者鍾麗華攝）

行政院今天召開第4000次院會，特地安排經濟部報告「無人機產業現況與推動成果」以及國防部報告國防特別調條例執行規劃，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，今天第4000次院會特別安排國防部還有經濟部的報告，就是因為在此時此刻，台灣最需要通過的就是國防特別條例草案。

行政院長卓榮泰在院會中再喊話表示，特別預算涵蓋3塊拼圖、7大類別，預算上限以及籌購項目，尚待立法院在5月6日的第4次黨團協商確認，他指示國防部積極與朝野各黨團溝通說明，務求朝野以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。

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卓榮泰強調，中共對台灣及印太地區的威脅正在加劇，並升級灰色地帶等各種侵擾形態，為守護國家安全及國民生命財產，經系統性及整體性規劃，在2026至2033年編列1.25兆特別預算，籌購精準火砲等7類現代化精良裝備，提升國防戰力。

卓榮泰強調，此次特別預算涵蓋3塊拼圖、7大類別。第1塊拼圖是籌購強弓等各類防空及反彈道飛彈以及無人反制系統，再搭配現有愛國者天空飛彈等，逐步打造「臺灣之盾」，有效捍衛領空安全，確保關鍵基礎設施防護。

第2塊拼圖是引進高科技及人工智慧，目標是要籌獲「AI輔助決策系統」，協助國軍迅速分析情資、下達決策，並且同步建置「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」，以串聯各類型無人載具或感測器，建立共同圖像，支援決策系統，引導「各式精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「反裝甲飛彈」及「攻擊型無人機」等各式遠距、精準、機動、致命的不對稱戰力，形成高科技擊殺鏈。

第3塊拼圖是厚植國防相關產業自主發展，藉由臺美合作及國防無人機需求的契機，在最短時間內，擴大國內廠商自主量能，建立非紅供應鏈，同步推動國防產業發展，刺激國內經濟動能。這三大面向構成安全、不可或缺的拼圖，缺一不可，因此再度呼籲朝野共同支持。

卓榮泰說，透過國防特別預算，台灣要建構更為強韌的「精準火炮」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與聯合情監偵系統」及「台美共同研發及採購的裝備、系統」等。

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