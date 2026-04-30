台中市副市長鄭照新臉書發文聲援韓國瑜 綠議員：個人還官方意見？

民進黨議員林德宇批鄭照新臉書發表時事是公私不分。（記者蘇金鳳攝）

國民黨副主席季麟連昨天針對軍購問題，在中常會發言要開除韓國瑜黨籍，曾是韓國瑜任高雄市長時的新聞局長、現任台中市副市長鄭照新昨天下午在臉書發文批季麟連，民進黨新系中市議員林德宇今天在市議會痛批鄭照新踩紅線，違反公務倫理，要求公私要分明。

對此，在議場備詢的副市長黃國榮表示 ，「我沒有使用臉書」；鄭照新受訪時表示，沒有踩紅線的問題，「我24小時都在上班」。

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鄭照新與韓國瑜關係良好，在國民黨副主席季麟連昨天針對軍購問題質疑韓國瑜「賣黨求榮」，強調要開除韓國瑜的黨籍，鄭照新昨天在市議會備詢完後得知消息，在臉書發文，「韓院長在第一線承擔你們不用承受之壓力，還有自己人要捅刀」。

民進黨市議員林德宇今天在市議會質詢時表示，昨天下午4、5點看到鄭照新痛批國民黨副主席，他以為什麼大事，原來因為軍購問題。

林德宇表示，鄭照新是以什麼身分發臉書，姑且內容不論正確與否，但身為政務官在上班時間要謹守公務倫理，公私要分明。

他指出，鄭照新的發言若代表市長，大可發新聞稿，以台中市長及副市長身分對軍購不能順利推展表達譴責。

林德宇表示，鄭照新代表台中市長副市長，臉書代表官方還是代表個人意見？但新聞呈現是代表台中市副市長三字，他提醒身為政務官，除了工作內容，相關發言不要踩線。

林德宇詢問備詢的副市長黃國榮對鄭照新臉書發表對時事看法，黃國榮說自己從未用臉書。（記者蘇金鳳攝）

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