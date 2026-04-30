鄭麗文北京行後不演了？作家示警國民黨赤化危機：2028野心藏不住

鄭麗文（左）對季麟連（右）發言打圓場，傅崐萁（中）則一臉苦惱。（資料照）

國民黨團因軍購特別條例不同版本引發弄鬨，由於不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購，國民黨副主席季麟連昨於中常會公開表明建議「開除韓國瑜黨籍」。對此，作家趙曉慧直言，國民黨是否會徹底「赤化淪陷」，保住正藍軍最後一脈，關鍵就在這一次軍購案。

趙曉慧昨於臉書發文示警，指出鄭麗文自北京返台後，顯然已「不裝了」，不僅執意擋下軍購，更劍指2028年總統大選，企圖謀取諾貝爾和平獎。對比歷任國民黨黨黨主席連戰、馬英九、朱立倫皆有民意基礎，質疑鄭麗文的權力來源是「北京授權」的。

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趙曉慧直言，鄭麗文上任不足1年，在聲望未穩之際，本應奔走解決各種疑難雜症以換取信任，但她卻選擇「截彎取直」，沈溺於「鄭習會」光環。昔日的兔女郎與名嘴已不復見，如今的鄭麗文與馬英九一樣正急於創造自己的歷史定位。在北京政權撐腰下，鄭麗文展現出強大個人政治野心，手段愈發狠辣。

令人驚心的是，黨中央、黃復興系統及立院黨團已遭一一攻陷，就連馬英九這根「定海神針」也被拔除。趙曉慧感嘆，黨內「反鄭勢力」宛如一盤散沙，找不到一個「共主」，過去奪目的太陽如盧秀燕、朱立倫，怎麼現在都熄滅了？而曾喊出為中華民國粉身碎骨的立法院長韓國瑜，如今面對鄭的施壓、季麟連放話開除黨籍，居然只是軟弱的說「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄」？

趙曉慧指出，一個民進黨跳槽過來的女人，不過就是當過不分區立委，沒有在選區立過血汗戰功，在基層一票一票的贏出來，憑什麼在北京的撐腰下直取黨主席大位，要大家聽她的，賭上2026選舉陪著她擋軍購？

趙曉慧最後直呼，藍營反鄭勢力若不服氣，「就起來『造反』呀！你們是塑膠做的嗎？」

尷尬！ 鄭麗文急致電釋誤會 韓國瑜調侃問：打來開除我？

傅崐萁乾脆站起來拉人，但季麟連不為所動，繼續說。（資料照）

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