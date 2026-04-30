影片曝！ 葛如鈞嗆台獨言論須納入國安法 網炸鍋：快立法來抓我

國民黨不分區立委葛如鈞30日表示，台獨言論，也必須納入國安法管制，否則就是雙標。（資料照）

國民黨不分區立委葛如鈞30日表示，台獨言論，也必須納入國安法管制，否則就是雙標。對此政治工作者周軒直言，難以相信國民黨立委居然認為在台灣主張台灣獨立，需要被國安法管制；網友則分析，主張統一並不會被管制，是主張武力統一才會被管制，「快立法來抓我，我主張台灣獨立」。

周軒30日在臉書發布貼文，並附上國民黨立委葛如鈞當天上午在立法院發言的影片。

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葛如鈞說，台獨言論也必須納入國安法管制，否則就是雙標。他強調，因為主張台獨言論會危及國家安全，升高社會對立，造成情勢緊張。

周軒表示，「你相信台灣的立法委員在立法院認為主張台獨的言論也要受到國安法的管制嗎？早上在立法院就發生了這一幕。」

周軒說，「我實在覺得很悲哀呀！國民黨的立法委員居然認為在台灣主張台灣獨立需要被國安法管制。真的是好難過。」

網友紛紛在貼文下方留言，「科技立委怎麼可以講意識型態啊我的天」、「快立法來抓我，我主張台灣獨立」、「主張統一不會被管制耶，是主張武力統一才會被管制」、「他真的好悲哀，不知道在當哪國的立委」。

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