出「這招」反擊假訊息介選！沈伯洋：讓中國滲透難度大增

澳洲跨黨派議員訪團拜會民進黨中央黨部，由民進黨秘書長徐國勇及立委沈伯洋等人接見。（圖由民進黨提供）

澳洲跨黨派議員訪團拜會民進黨中央黨部，聚焦反制假訊息介選問題及對策。民進黨立委沈伯洋席間分析，中國滲透網路空間的速度其他國家難以企及，「線下實體活動轉線上」的模式更為有效；即使網路盛行，人與人實體交流所產生的信任仍難以被取代，且如此一來中國滲透難度大增。

民進黨今天（30日）透過新聞稿說明，民進黨秘書長徐國勇及沈伯洋日前於黨中央，接見由澳洲工黨前基礎建設暨運輸政務副部長帛朗（Carol Brown）聯邦參議員及自由黨前貿易觀光暨投資部長眾議員提漢（Dan Tehan）率領的跨黨派參眾議員訪團。徐國勇強調，在威權主義擴張與地緣政治挑戰下，台澳作為守護印太秩序的重要夥伴，應在經貿韌性及資安聯防上建立更深層的實質合作。

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對於澳洲政府及國會近期對台灣的支持，徐國勇表達高度感謝。徐指出，無論是澳洲外交部抗議中國干預賴清德總統出訪飛航許可、參院通過決議反對北京扭曲聯大2758號決議，或海軍巡防艦行使台海自由航行權，均展現澳洲捍衛國際秩序的決心，澳洲是台灣及印太地區不可或缺的民主夥伴。

針對澳洲議員表達盼望台澳持續深化經貿合作，徐國勇指出，台灣對中投資不斷下降，經濟表現卻越來越亮眼，顯示台灣的經濟發展與和中國距離成反比。徐也請託澳洲議員支持台澳簽署自由貿易協定及台灣加入CPTPP，並利用澳洲豐富的自然資源以及台灣的先進科技，共同促進區域整合，加強供應鏈韌性。

訪團對當代假訊息氾濫表達擔憂，並關切民進黨在反制假訊息介選上有何對策。沈伯洋分享，即使網路盛行，人與人實體交流所產生的信任仍難以被取代，且如此一來中國滲透難度大增，因此他推薦可以透過舉辦實體活動，再以各種形式讓線上用戶共同參與，達到有效溝通目的。

「打擊假訊息需要民主國家共同合作。」沈伯洋表示，在俄烏戰爭初期，俄羅斯在烏克蘭散播大量有關台灣不實消息，而同時間，中國也在台灣散佈不利烏克蘭的傳聞。威權國家常在民主國家散播不同謠言「試水溫」，目的是測試哪個假訊息更能煽動民眾對民主機制的不滿情緒。若民主國家能建立平台，合作通報目前正流傳的假訊息，將能協助他國更有效地「料敵先機」，就能成功打亂對方的節奏與佈局。

此行訪台成員尚包括參議員茹斯坦（Anne Ruston）、波莉（Helen Polley）、多里戈（Josh Dolega），及眾議員伍德（Jason Wood）、瑞貝羅（Leon Rebello）。民進黨由國際部主任陳文昊、副主任邱雯莉陪同接見。

澳洲跨黨派議員訪團拜會民進黨中央黨部，由民進黨秘書長徐國勇及立委沈伯洋等人接見。（圖由民進黨提供）

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