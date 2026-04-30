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    首頁 > 政治

    國台辦稱包機遭勸阻、不受理 民航局：任意指控是不負責任作為

    2026/04/30 12:27 記者黃宜靜／台北報導
    目前兩岸直航有15個航點，另有13個航點可申請節慶包機；示意圖，與新聞事件無關。（記者黃宜靜攝）

    目前兩岸直航有15個航點，另有13個航點可申請節慶包機；示意圖，與新聞事件無關。（記者黃宜靜攝）

    中共要求全面恢復兩岸空中客運直航，中國國台辦昨日聲稱，民進黨當局單方面破壞協議，隨意調整航點政策，甚至還稱業者遭「勸阻、不受理」；對此，交通部民用航空局直言，自2023年3月以來，皆未接獲業者包機申請，也未有勸阻、不受理情形，中方未經查證任意指控，是不負責任作為。

    國台辦發言人陳斌華昨日指控，民進黨當局單方面破壞協議，即便有航空公司提出申請，也以「勸阻」、「不受理」等方式加以阻攔，人為設置民航往來壁壘。這不僅導致兩岸航空公司營運成本增加、組織難度加大，更讓廣大兩岸同胞往返變得繁瑣不便，嚴重損害業界合法權益，無異於讓兩岸空中直航「開倒車」。

    目前兩岸直航有15個航點，另有13個航點可申請節慶包機。民航局表示，疫情之後，世界各國航空客運的恢復，都是透過雙邊協商，循序漸進、分階段開放航點、航班。而中國方面基於政治因素，片面中止兩岸協商，才是干擾兩岸航運正常互動、破壞兩岸協議的根源所在。

    民航局續指，疫情後兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，政府在充分考量業者及旅運需求，已開放15個定期航班航點，其航權容量班次計每週420班。對於中籍業者申請飛航定期航班，均依其申請需求予以核准同意，現行中籍業者已飛航至每週197班，航權使用率達94.3%，未有阻擾申請情事。

    至於包機航點，民航局表示，自2023年3月以來，民航局迄未接獲業者包機申請，而如接獲業者洽詢電話，均說明可依2023年3月17日公布的「兩岸13個客運航點飛航特定需求包機執行說明」，於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，並未有勸阻、不受理情形，中方未經查證任意指控，是不負責任的作為。

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