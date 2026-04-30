五一勞動節將至 民眾黨喊話：勞退提撥應改8％、解除資遣費上限

民眾黨立法院黨團召開「台灣民眾黨和勞工做伙拚」記者會，並由民眾黨立委邱慧洳（左）及王安祥（右）分別說明主張。（記者田裕華攝）

立法院去年通過修訂「紀念日及節日實施條例」，將五一勞動節正式列入全國放假的國定假日，而為近一步提升國內勞動條件和勞權意識，立法院民眾黨團今（30）日召開記者會，呼籲檢討警消團體協商權、醫療「三班護病比」制度，更主張政府應調高企業勞退提撥率、移除資遣費天花板，並提升育嬰留職停薪津貼發給至9月，因應少子女化衝擊。

立法院民眾黨團今（30）召開「台灣民眾黨和勞工做伙拚」記者會，民眾黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳出席說明勞動政策主張。

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立委邱慧洳認為，我國警消長期高壓工作，過去20年間有28位警員不幸殉職；消防署成立的31年來也失去64位消防員，且近十年31人死亡就佔殉職人數近半；然而，政府提出的「公務人員協會法」卻要警消團體須有300人才能組協會，呼籲應比照「工會法」標準，不該讓警消的團結權、協商權如同花瓶「看得到吃不到」。

她更批評賴政府「三班護病比兩年入法」的承諾徹底跳票，從2023年表態到如今的「據傳2029年」時程，根本是能拖就騙；邱主張，政府應直接修訂「醫療法」，並與護理團體、公正人士共組諮詢委員會定期檢討數據，不讓基層護理人員淪為政策棄嬰。

她強調，我國我國勞工長期面臨低薪、高工時且缺乏保障的「結構性困境」，但攸關老年生活的勞保卻債台高築、潛在負債已達13兆元，且恐在未來5年內破產，她直言，政府試圖以「撥補」來敷衍問題，但質疑總統賴清德「捨正道不用」，不實質改革制度無助於避免破產。

立委王安祥表示，現行「勞⼯退休⾦條例」規定，企業雇主的強制提撥比例為6%，員工非自願離職的資遣費則有「六個月」上限，他主張前者應提升至8%、並同步鼓勵員工自提以獲得獎勵，後者資遣費的天花板也應一併移除，保障資深勞工權益；至於「性別工作平等法」中僅8週的女性產假，他認為應增為10週，看齊國際標準持續朝14週邁進。

此外，王安祥更主張修訂「就業保險法」中對育嬰留職停薪津貼之規範，從現行的前六個⽉平均投保薪資的60%上調至80％，並發給時間延長從6個月延長至9個月，因應少子女化時代帶來的衝擊。

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