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    首頁 > 政治

    呂禮詩嗆「有法就辦別PUA我」 沈伯洋：別對號入座

    2026/04/30 11:53 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委沈伯洋30日出席記者會呼籲在野黨好好審國安法案，加重處罰共諜。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委沈伯洋30日出席記者會呼籲在野黨好好審國安法案，加重處罰共諜。（記者塗建榮攝）

    海軍退役少校呂禮詩「媚中」言行不斷，近日更登上共艦喊「祖國的強大也代表台灣的安全」，現行法規卻無法懲處；呂禮詩今受訪時更開嗆，如果有法，就辦他，如果沒法，也不用PUA他。民進黨立委沈伯洋今受訪時直言，台灣法律不溯及既往，修法是對於未來的事情做規範，而非因為呂禮詩說了什麼，今天才要修法，呂禮詩也不太需要對號入座。

    沈伯洋表示，與呂禮詩有關的這個法律主要有兩項包含，「兩岸人民關係條例」第9條之3，但法現行規範對象為少將，呂禮詩為校級，因此無法涵蓋；再者，是內政委員會今天正在討論中的「國家安全法修正草案」，涉及鼓吹戰爭相關言論，但該法律根本就還沒過，呂禮詩也不太需要對號入座。

    沈強調，台灣法律不溯及既往，修法是對於未來的事情做規範，而非因爲呂禮詩說了什麼，今天才要修法。退役軍人在中國統戰上扮演重要地位，中國喜歡接觸退役軍人，並於後續再接觸我國現役軍人，因此都是我國需要防範的，退輔會在去年修法時，就已經慢慢把這個漏洞補上了，這些都跟呂禮詩沒有什麼關係。

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