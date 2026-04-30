基隆市政府成立勞工及法制處 將新增1副市長及副秘書長

基隆市法制及勞動處今天成立，出身法界的劉邦繡（右二）擔任處長。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府勞工及法制處今天成立，由曾任檢察官與法官的劉邦繡擔任處長，讓市府重大招商案及採購案等，在法制與政風雙軌並行把關，也關注勞工權益。市府將增加1位副市長和副秘書長，人選下週公布，將會有一波人事調整。

立法院修正《地方制度法》，縣市政府可以新增1名副市長及1名副祕書長，市長謝國樑說，原本考量下一屆時再佈局，基於未來市政運作無縫接軌，因此，將應儘快到位，努力衝刺市政，下週公布一波人事調整。

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基隆市勞工及法制處今天成立，市長謝國樑、處長劉邦繡和法律顧問江惠民共同揭幕，設有法令事務科、行政救濟科、勞資關係科及勞工關係科。

謝國樑表示，未來不論決策的形成、重大招商案的一些評選或者採購案等，希望在法制及政風雙軌並行，讓公務人員及市民對每一個決策，都能夠放心、安心，禁得起法治及廉政的考驗。

劉邦繡在法界服務超過30年，曾任檢察官與法官，他表示，會盡全力的協助市政府，在法治合規、合法的推動業務，「讓公務員放心、安心去做事」。

此外，基隆從事勞動業務的有18萬人，勞工是社會發展、城市治理非常重要的一環，將關注勞動朋友的權益及他們的勞動條件。

基隆市成立法制及動處，為勞工權益把關，市政決策在法制與政風雙軌並行。（記者盧賢秀攝）

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