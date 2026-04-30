民眾黨鳳山議員海選殺出程咬金 徐尚賢：絕不放棄除非全民調淘汰

徐尚賢（左）強調，除非透過全民調將他淘汰，否則絕不會放棄。（擷自徐尚賢臉書）

民眾黨鳳山議員海選殺出程咬金，藍營政論網紅「LU編」許雅筑宣布將接受民眾黨徵召，投入高雄市議員選舉，選區極可能是鳳山區；對此，已在鳳山備戰許久的徐尚賢強調，除非是經由全民調的洗禮將他淘汰，否則他絕不會退縮，也不會放棄。

「LU編」許雅筑的臉書粉專擁有7萬追蹤者，YouTube頻道也有超過7.1萬訂閱，她擅長透過短影音，以簡單方式解析複雜時事，內容主要是批判民進黨。此次她接受民眾黨徵召，雖未透露參選哪一個選區，但傳出極可能在鳳山區參選。

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對此，已披著民眾黨戰袍在鳳山耕耘許久的前罷捷發言人徐尚賢說，從2023年4月加入台灣民眾黨至今已3年多，也於去年12月報名民眾黨鳳山區市議員的海選，他在鳳山耕耘多年，清楚明白鳳山選區是兵家必爭之地。這幾個月一直聽聞有黨內有志之士會到鳳山競爭服務，他認為良性競爭對於高雄第三勢力的成長，也是一樁好事。

徐尚賢表示，去年民眾黨公告2026年選戰黨內提名辦法，將採取公平、公正、公開的全民調初選，這正是他心中最肯定的政黨初選制度，相信這也是新興政黨最棒的初選SOP。相信制度，公平競爭，他一直都在鳳山地區上緊發條備戰。

徐尚賢強調，從去年9月起，他的宣傳車每天都在街上向民眾問好尋求支持，「除非是經由全民調的洗禮將我淘汰，否則我絕不會退縮，也不會放棄!」

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮說明，目前兩位海選候選人之中，各受限於官司及長期未經營等因素；許雅筑與鳳山有地緣關係，選民也樂見新人參選，且許雅筑很有想法，不是沒有機會，市黨部將提供意見給中央，最終仍以中央公布為準。

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