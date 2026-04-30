澳洲國會團訪台 提漢：台灣面臨挑戰「不只是台灣的事情」

澳洲「影子能源暨減排部長」眾議員提漢（Dan Tehan）。（圖擷取自林佳龍臉書）

澳洲聯邦參議員帛朗（Carol Brown）與「影子能源暨減排部長」眾議員提漢（Dan Tehan）27日起率團訪台，昨（29）日於外交部接受部長林佳龍設宴。提漢於席間指出，台灣面臨的挑戰「不只是台灣自己的事情」，也攸關區域的和平穩定與安全。

林佳龍指出，今年3月他曾以總統賴清德特使身分訪問友邦吐瓦魯，途中短暫停留澳洲布里斯本與雪梨，深刻感受到澳洲社會的自由、開放與活力，他認為，台澳情誼建立在共同價值與實質合作之上。

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林佳龍表示，台灣是澳洲第8大貿易夥伴及第6大出口市場，澳洲則是台灣重要能源與礦產供應來源。面對全球供應鏈重組與淨零轉型，雙方在離岸風電、氫能、能源安全及可信賴供應鏈等領域有進一步深化合作的空間。

帛朗席間指出，台灣是澳洲在經濟與戰略上非常重要的夥伴，期待透過交流進一步強化台澳關係；提漢則強調，台灣面臨的挑戰「不只是台灣自己的事情」，也攸關區域的和平穩定與安全。

林佳龍也代表政府感謝澳洲國會長期支持台灣國際參與，包括建議澳洲政府協助台灣加入CPTPP，呼籲推動「台澳自由貿易協定」，澳洲參議院更通過挺台動議，指出聯合國大會第2758號決議並未決定台灣地位，也未建立中國對台灣的主權。

林佳龍強調，面對區域情勢變化，台灣將持續與澳洲及理念相近國家彼此支持、深化合作，讓自由、民主與法治的共同價值，成為守護印太和平與繁榮的重要力量。

澳洲聯邦參議員帛朗（Carol Brown）。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍29日在外交部設宴接待由澳洲聯邦參議員帛朗及眾議員提漢共同率領的澳洲跨黨派國會訪團。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍29日在外交部設宴接待由澳洲聯邦參議員帛朗及眾議員提漢共同率領的澳洲跨黨派國會訪團。（圖擷取自林佳龍臉書）

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