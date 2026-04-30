陳佩琪稱賴清德愛犬是殘障三腳狗 黃帝穎：狗不會騎飛輪拿300萬

陳佩琪昨日為柯文哲抱屈，並扯到賴清德領養的愛犬「斑斑」，稱其為「殘障三腳狗」。對此律師黃帝穎表示：「陳佩琪別侮辱狗，狗不會騎飛輪拿300萬元。」（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年，柯妻陳佩琪自從柯文哲被羈押以來時常在臉書發文批評司法體系與總統賴清德，29日她再度發文為柯文哲抱屈，並扯到賴清德領養的愛犬「斑斑」，稱其為「殘障三腳狗」，引發熱議。對此律師黃帝穎發文表示：「陳佩琪別侮辱狗，狗不會騎飛輪拿300萬元。」

黃帝穎表示，狗是人們忠誠的朋友，和柯文哲有三大不同，首先，狗不會違反忠誠義務私下收錢，但柯文哲違反市長忠誠義務，在市長踩飛輪收錢300萬、在市長室收邱佩琳送來謝國樑母親的200萬元。

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黃帝穎續指，狗不會違反忠誠義務侵占財產，但柯文哲違反黨主席忠誠義務，侵占謝國樑母親捐給民眾黨的200萬等，侵占共600萬。

最後，黃帝穎表示，狗不會違反忠誠義務開後門，但柯文哲違反市長忠誠義務，在京華城案開後門，北院判決書可見施壓公務員從行政訴訟中的不同意，被迫改為同意，且北院判決書的大事紀可見京華城案轉變過程，尤其朱亞虎認罪行賄。

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