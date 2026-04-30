為立院不去帛琉惹議 藍委黃仁：回台東才發現莫名被季麟連砲轟

立委黃仁（左）稱，「一下飛機（回台東）就發現被轟」。（民眾提供）

國民黨立委黃建賓、黃仁等本來昨天要去帛琉考察，因接獲立法院國民黨團甲級動員令臨時取消行程，黃仁昨天結束立院行程後還專程返回台東參加觀光論壇、鼓吹中國惠台政策，今下午才要去台北。他說，其實帛琉行程的訊息與實情多有出入，針對國民黨副主席季麟連在中常會開砲強調，立委是透過機制代表藍營監督財政，倒是副主席未照規定，讓外界認為藍營內鬨。

黃仁說，藍營會看來態度急轉、與綠營協商是因為「本來政治就是要協商、我們也不想落到一個『阻擋國防』的罵名」，而美方提出的優惠軍購方案根本就是無底洞，藍營的立場是，付了錢要看到貨、錢不浪費，「以前買的武器都沒見到，如今又要付錢，什麼優惠都只是讓我國愈付愈多」、「優惠又不是免費」。

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只是被季麟連炮轟一事，「我一下飛機（台東），就發現被轟了」黃仁苦笑道。他說，一如和綠營在軍購上仍需協商與溝通，黨內亦同，立委代表藍營，在協調 後到立院開會，「怎麼副主席有意見，不先緊急協商還是知會一聲？直接開炮」。黃仁表現出「無奈多過於批評」，他說，

開完會的黃仁，當天傍晚出現在台東的一場觀光論壇，他說，外界批評自己浪費錢，立法院外交及國防委員會原訂4月29日至5月2日赴友邦帛琉考察「榮邦計畫」執行概況，以國內事務為重的原因自己已說明，但其實當時預定要來接待的不是帛琉總統，而是副總統歐宜樓，再者，預計要支出的機票、住宿費用可挪到下次再使用、尚未付款，沒有什麼浪費問題。

至於在觀光論壇，黃仁則稱，主席鄭麗文訪中談到的惠台政策實在有利於台東，「台東有什麼資源？如今農產受高關稅、陸客又不來，我們只有觀光和農產」因此大力支持，認為觀光業特別是台東的餐旅業憑此才能度過寒冬，「釋迦可能以後都沒關稅」。

但以往大批陸客來台時，卻被地方認為是「觀光公害」，許多旅行團也是壓價發售行程，利潤低、弊大於利，地方又常傳出與陸客衝突，或見其怪異行逕。黃仁則稱，畢竟還是有利於地方，認為先前是陸團觀光初始，難免有管控不佳，認為後續在磨合、多年沈寂後，再推出的陸客來台應是會更完善。

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