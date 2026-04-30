陳佩琪怨「柯文哲不如殘障三腳狗」 賴清德曬「斑斑吐舌」超萌片

賴今天在Threads曬出影片，賴蹲下輕撫斑斑的頭表示「好喔，我要回去上班了喔」，斑斑也輕吐舌頭表現輕鬆。（圖擷取自賴清德Threads）

前台北市長柯文哲涉京華城等案一審遭判刑17年，柯妻陳佩琪昨發文替柯抱屈時，竟扯到賴總統的愛犬斑斑稱「柯文哲竟比賴清德那隻殘障三腳狗斑斑還不如」。賴今天在Threads曬出影片，賴蹲下輕撫斑斑的頭表示「好喔，我要回去上班了喔」，斑斑也輕吐舌頭表現輕鬆，讓網友大讚「賴什麼都沒說、卻什麼都說了」。

陳佩琪質疑，圖利罪這種重大案子，有直接證據就拿出來一刀斃命，怎會需要拿如此咬文嚼字的東西來當證據？她在法庭上感受到「這些人就是要我先生死」，果然直覺沒錯，判決書都照抄檢察官的起訴書的污衊理由和內容，一個當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨的黨主席，「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如…」。

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賴清德今天在Threads發布與斑斑的互動影片，賴在出門前蹲下輕撫斑斑的頭說「我要回去上班了喔」。賴並發文說，今天的天氣稍稍轉涼了，很多地方也開始下雨，出門在外要特別注意天雨路滑，記得把雨具帶在身邊，別讓自己淋濕著涼了。「出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心。」

「斑斑」是賴清德2024年6月，在屏東縣動物之家揭牌活動中認領的流浪狗。賴在現場和狗狗互動時，發現因為意外踩到捕獸夾而截肢、只剩下三隻腳而行走不便的「斑斑」。他表示，看到「斑斑」渴望的眼神，決定在搬進官邸後領養牠。當年8月，賴清德還特別拍攝影片秀出「斑斑」蹦蹦跳跳進駐官邸的影片。

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