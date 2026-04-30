陳佩琪譏總統愛犬「斑斑」殘障三腳狗 網：多沒品的人才會用斑斑當攻擊器

總統賴清德今上午發文分享與愛犬斑斑同框的畫面，並提醒民眾出門在外要特別注意天雨路滑，對此網友直言「要多沒品的人才會用斑斑當攻擊器」、「感覺什麼都沒說又什麼都說了」。（圖擷自threads）

前台北市長柯文哲因涉京華城等案遭判刑17年，其妻陳佩琪常在臉書發文批評檢方、賴清德總統，昨（29）日她更發文扯到賴清德認領的愛犬「斑斑」，形容是「殘障三腳狗」，引發網友批評。賴清德今天上午正巧發文分享與斑斑同框的畫面，並提醒民眾雨天出門在外要注意天雨路滑。網友留言「要多沒品的人才會用斑斑當攻擊器」、「感覺什麼都沒說又什麼都說了」。

時常在臉書發文批評政府的陳佩琪，昨再度發文替柯文哲抱屈，但她在文中稱柯文哲當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨黨主席，「真不知何以致此、要你們如此對待他？我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」。

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「斑斑」是賴清德2024年6月剛就任總統不久時在屏東縣動物之家揭牌活動中認領的流浪狗。賴清德在現場和狗狗互動時，發現「斑斑」因為意外踩到捕獸夾而截肢、只剩下三隻腳而行走不便。賴清德說，當下看到「斑斑」渴望的眼神，決定在搬進官邸後領養牠。

陳佩琪這段發文扯上「斑斑」，引發網友砲轟，「台灣早在1997年就將殘障這種歧視字眼一詞換成身心障礙，貴為醫師的您們不知道嗎？」、「扯到人家領養的狗是有什麼問題嗎…」、「斑斑比你可愛一萬倍！」、「為什麼你身為一個醫生，對受傷截肢的生命如此不尊重？」，有網友更直言「你如果生病拜託去看醫生吃藥，整個心都扭曲了，狗狗很無辜欸」、「斑斑沒有電子腳鐐，但你先生有」。

今上午賴總統在threads分享與斑斑同框互動的溫馨畫面，只見賴總統用台語對斑斑表示「我欲閣轉來上班喔」，他在貼文中則提醒民眾「今天的天氣稍稍轉涼了，很多地方也開始下雨，出門在外要特別注意天雨路滑，記得把雨具帶在身邊，別讓自己淋濕著涼了」、「出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心」。

賴總統的發文全文未提陳佩琪引發的爭議，也讓網友紛紛大讚「謝謝總統分享斑斑近況！」、「就愛威廉這樣發文，感覺什麼都沒說又什麼都說了」、「謝謝賴總統給斑斑一個溫暖的家」、「看斑斑的眼神，是很信任放鬆的幸福小朋友呢，社會上有人心腸壞壞，斑斑可可愛愛不要理他們」、「謝謝威廉愛著斑斑，斑斑是家人，不允許某些人拿來跟四肢健全卻戴著電子腳鐐的人比」，有網友更製圖稱讚斑斑是「缺陷不缺德的好狗勾」。

也有網友點名陳佩琪「嘲笑殘障三隻腳的狗是有什麼困難是不是？你老公兩隻腳還戴電子腳鐐。你們夫妻就台灣亂源」、「再怎樣班班還是很自由自在的，都不知有何嘴臉嘲笑」。

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