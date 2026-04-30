力壓盧秀燕、挫韓國瑜銳氣 沈榮欽：鄭麗文布局2028

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例草案，並私下支持八千億元軍購版本，國民黨副主席季麟連昨天公開在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，建議開除韓國瑜黨籍。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，從鄭習會後，鄭麗文問鼎大位的心態逐漸顯露，在美國接待層次上力壓盧秀燕，在黨內挫韓國瑜銳氣，藉由打壓兩位潛在對手，為自己的2028鋪路。

沈榮欽在臉書PO文表示，為了特別軍購預算，國民黨副主席季麟連剛才公開嚴詞批評立法院長韓國瑜，若韓真的協助通過軍售預算，等於賣黨求榮，他自己一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。語氣之激烈，極為罕見，今天國民黨立法院黨團討論國防特別預算條例中，原來預期通過徐巧芯的8000億版本，但最後鄭麗文聯合傅崐萁，又要將其拉回「3800億+N」版。

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沈榮欽指出，其實無論是3800億或是8000億，都距離1.25兆有不少差距，之所以眾人期待今天通過8000億版本，是因為鄭麗文日前放出消息，不料不僅在最後一刻反悔，季麟連還威脅開除韓國瑜黨籍，以顯意志堅定，不容改變，季麟連在藍營聲望完全無法與韓國瑜相提並論，之所以敢於出面如此激烈地批評韓國瑜，當然是鄭麗文的意思，目的在提醒韓國瑜，自己握有黨機器，一旦開除黨籍，韓國瑜也將失去不分區立委以及立法院長的身份，頗有黨中央立威之意。

沈榮欽續指，問題是，鄭麗文為何在最後一刻變卦？甚至不惜因此得罪國民黨內的中華民國派，「讓部分青壯派藍委怨聲載道」，更對韓國瑜等要角到公開威脅的地步？首先，民調已經明顯反對3800億，而8000億不像3800億砍得那麼誇張，也沒有達成賴總統所希望的1.25兆，雖然可能對國防有所影響，但是藍委可以因此減少社會大眾通過軍售預算的壓力，又可以向反對民進黨的藍營支持者交代，尤其是從趙少康的戰鬥藍、徐巧芯到立院院長韓國瑜，都支持這個版本，盧秀燕更直接向媒體表示，軍購特別條例「應通過8000億至1兆元」，在8000億已經成為國民黨大勢所趨的情況下，鄭麗文不找季麟連出面威脅韓國瑜，恐怕根本壓不住陣腳。

沈榮欽分析，其次，最可能的原因還是鄭佩玟的報導：「據了解，鄭之所以要讓軍購案回到原點，係因鄭六月即將啟程的訪美行程安排受挫，美方不願安排高層級眾議員接待，就連鄭方面要求「層級要超越盧秀燕」，都遭美方回絕，因此才一氣之下拉回「3800億+N」原版，企圖再創造談判空間。」鄭佩玟的這個報導具有一定的可信度，可以解釋鄭麗文急轉彎的原因。自從鄭習會後，鄭麗文問鼎大位的心態逐漸顯露，但是她很清楚，要爭取大位，對內要超越盧秀燕，對外不能僅依賴中國，還需要和美國保持一定關係。

沈榮欽直言，訪美對鄭麗文而言，不僅是見到美國政要或是溝通軍購預算政策這麼簡單，也是她展現競逐大位的必要一步，因此她不惜犧牲軍售預算與黨內反彈，也要藉此揚名立萬，在美國接待層次上力壓盧秀燕，在黨內挫韓國瑜銳氣，藉由打壓兩位潛在對手，為自己的2028鋪路。這大概是截至目前為止，對今天國民黨翻盤軍售預算最合理的解釋。

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