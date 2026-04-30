韓國瑜被季麟連嗆「賣黨求榮」 黃暐瀚：那就全開除吧

立法院長韓國瑜（資料照）

不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購，國民黨副主席季麟連昨在中常會稱，不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，他一定大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，如果這樣的人竟不見容於黨內？甚至還被視為「賣黨求榮」的叛徒？那真的呼籲國民黨中央也莫再等待，手起刀落，一干叛徒們，全部都給開除了吧！

黃暐瀚在臉書PO文表示，國民黨副主席季麟連之所以會懷疑韓國瑜「賣黨求榮」，主要是因為在他內心根深蒂固地認為，「8000億版本軍購案」可能藏污納垢，卻不跟支持者說明「條例案」跟「預算案」有什麼不同？

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黃暐瀚指出，以至於藍營支持者一直認為，只要通過「匡列8000億」，民進黨就會拿這些錢去「亂花」，完全不提條例案通過之後，後續還得依照「發價書」提「預算書」到立院，按照修法程序全部重審一次。如果擔心預算案有問題，藍營立委完全有辦法將它刪減刪除，所以，此刻糾結「特別條例」該匡列8000億還是3800億，意義何在？

黃暐瀚續指，意義就在貫徹黨主席鄭麗文的意志，直到這週，鄭麗文上節目接受訪問時，還在堅持軍購案是「空白支票、不明不白」，堅持要等「發價書」再加Ｎ，堅持「特別條例一旦過了，就會被民進黨拿去亂花」，其實鄭麗文的這些主張跟質疑，早在一個月前（3/30），熟知立院國防軍購程序的台中市長盧秀燕，已經全部「釋疑」了。

黃暐瀚直言，在他看來，韓國瑜、盧秀燕還有朱立倫都是「企圖挽救國民黨於水火的正常人」，如果這樣的人竟不見容於黨內？甚至還被視為「賣黨求榮」的叛徒？那真的呼籲國民黨中央也莫再等待，手起刀落，一干叛徒們，全部都給開除了吧！

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