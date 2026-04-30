邱毅譏趙少康「過氣金童」：鄭麗文根本不放眼裡 料跟「他」同下場

前立委邱毅。（資料照）

國民黨團因軍購特別條例版本引爆路線之爭，前立委邱毅昨（29）日痛批前中廣董事長趙少康「越俎代庖」，逼國民黨通過購買美國武器的特別預算，並譏其「不甘寂寞強出頭」。還稱國民黨主席鄭麗文「和平之旅」後聲勢大盛，不會把「過氣金童」放眼裡，預料鄭不急著通過軍購預算，會拖過中美領導人峰會後。

國民黨副主席季麟連昨天在中常會疑立法院院長韓國瑜軍購案跟黨中央不一致，稱韓國瑜「賣黨求榮」，建議開除韓黨籍。趙少康不滿在臉書反嗆季，「要開除韓國瑜，先開除趙少康！」「季麟連如果說不清楚，該被開除的是他自己，至少該取消他當國民黨副主席的資格。」

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為此，邱毅在臉書開酸，質疑「趙少康在急什麼？」稱趙賣力催促國民黨，越俎代庖的提出折衷金額8000億，說國民黨必須拿掉反美的形象，否則年底選舉就完了，甚至威脅鄭麗文，6月訪美時恐一個眾議員都見不到，「直接展現其媚美親美的真面目。問題是他積極繳交投名狀，但美國有把他放在眼裡嗎？」「只怕趙少康努力折騰半天，最後還是竹籃子打水一場空。」

邱毅直言，「趙少康這回估算錯了」，認為鄭麗文一趟和平之旅聲勢大盛，「外有習鄭會加持，內有傅崐萁相挺，最近護著蕭旭岑，把金小刀打的屁滾尿流落荒而逃，她那把你趙少康這個過氣金童放在眼裡。」「趙少康不甘寂寞硬要強出頭，……搬石頭砸自己腳，最後落得像金小刀一樣的下場。」

邱毅表示，美台軍售金額和內容變數太大了，鄭麗文「是聰明人」，不會急著通過軍購預算，推測她會等到5月15日，川普與習近平在北京舉行峰會之後再決定。「那時若美伊還沒和解，川普非向中國大陸低頭不可。」

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