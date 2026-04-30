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    首頁 > 政治

    國台辦嗆定期航點亂改成包機 梁文傑冷回：我沒聽過

    2026/04/30 10:11 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（記者塗建榮攝）

    陸委會副主委梁文傑。（記者塗建榮攝）

    中共要求全面恢復兩岸空中客運直航，中國國台辦昨日聲稱，民進黨當局單方面破壞協議，隨意調整航點政策，將正規定期直航點違規改為手續繁雜、條件苛刻的包機點。陸委會副主委梁文傑今日受訪冷回，「我沒聽過國台辦講的這些事情，你跟國台辦去求證就好了！」

    國台辦發言人陳斌華昨日指控，民進黨當局單方面破壞協議，即便有航空公司提出申請，也以「勸阻」、「不受理」等方式加以阻攔，人為設置民航往來壁壘。這不僅導致兩岸航空公司營運成本增加、組織難度加大，更讓廣大兩岸同胞往返變得繁瑣不便，嚴重損害業界合法權益，無異於讓兩岸空中直航「開倒車」。

    梁文傑在立法院受訪時表示，「我沒聽過國台辦講的這些事情，不知道他們這些消息哪裡來的？你跟國台辦去求證就好了，我沒聽過」。

    另外，中國文旅部今年2月宣布，將開放上海民眾到金門、馬祖旅遊。上海市今日正式公告，即日起上海居民可向上海、福建公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

    梁文傑回應，我們對金門、馬祖的小三通旅遊，從來就沒有限定是要中國的哪一個省分才能來，是中國自己在限制東、限制西，「他們現在開放的上海，我們就按照相關規定來辦理就好」。

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