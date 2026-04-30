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    首頁 > 政治

    蔡英文喊話年輕人「可以哭但別放棄」 網友暖哭憶2012敗選夜

    2026/04/30 10:37 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文28日在成大演講。（圖擷取自 臉書）

    前總統蔡英文28日在成大演講。（圖擷取自 臉書）

    前總統蔡英文28日到國立成功大學以「韌性成長」為題演講，並於社群平台分享心得。蔡英文昨日分享其中一個演講片段，鼓勵年輕人「你可以哭泣，但不要洩氣；你可以悲傷，但是不要放棄。暫時解不開的難題就交給時間，但請永遠別放棄自己」。

    蔡英文29日在社群平台Threads貼出在成功大學的演講片段影片，「我覺得當我碰到失敗的時候，總覺得我一定會回來的；碰到我沒有辦法解的問題，就告訴我自己，有一天會把它解開，只要我花時間好好想幾天」，蔡英文喊話學生「希望你們永遠都不要放棄自己」。

    蔡英文指出，當別人攻擊你時，要注意情緒管理「網路上很多訊息是故意要讓你生氣的，那你為什麼要上當，你受到攻擊的時候情緒管理很重要，碰到困難時，要告訴自己『我一定可以解決』，現在沒辦法解決，但只要我不忘掉這個問題，有一天我會解決它，所以千萬不要放棄、不要放棄自己，這是最重要的」。

    蔡英文在貼文中表示「給所有的年輕人：你可以哭泣，但不要洩氣；你可以悲傷，但是不要放棄。暫時解不開的難題就交給時間，但請永遠別放棄自己」。

    網友們看到貼文後紛紛留言「謝謝小英總統，這段話給了我們台灣人溫柔而堅定的力量，面對困境，我們會學習與悲傷共存，並在時間中找尋答案，一起加油不輕言放棄，我們一定能活出更好的自己，下次爬山要揪」、「很像是總統大選落敗時的那一刻」、「雖然我不是年輕人，但中年人也不會放棄自己的，謝謝小英總統的鼓勵」、「謝謝小英，好好收下這些話了。」

    也有網友貼出蔡英文2012總統大選時的敗選感言「今天晚上，我相信大家心裡都很難過；如果你心裡真的很難過，就讓它發泄出來。你可以哭泣，但不要泄氣；你可以悲傷，但是不要放棄。因為明天，我們要像過去四年一樣的勇敢，心裡充滿着希望。因為，我們必須勇敢地扛起這個國家的責任，我們必須樂觀地，繼續為台灣這塊土地打拚」。

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