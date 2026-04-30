呂禮詩登共艦喊「祖國強大」 梁文傑：兩岸條例修法被擋在立法院

軍退役少校呂禮詩「媚中」言行不斷，在青島參觀中共軍艦時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全」。（圖擷取自中共官媒）

海軍退役少校呂禮詩「媚中」言行不斷，在青島參觀中共軍艦時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全」。關於政府是否修法遏止？陸委會副主委梁文傑今（30）日在立法院受訪表示，兩岸條例相關修法行政院院會已經通過，現在一直是擋在立法院程序委員會沒有付委。

陸委會研擬修正兩岸條例，嚴懲參與中共黨政軍活動，做出有辱國家尊嚴的校級現退役軍官。陳斌華昨天在國台辦記者會表示，今年的4月23日是中國海軍成立77年。當天，中國海軍在山東青島面向公眾開放6艘艦艇，有台灣民眾參加了開放活動、登上軍艦，也與海軍官兵交流，「現場感受到人民海軍的強大實力和優良作風」。

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陳斌華聲稱，中國海軍的使命是「保家衛國、保衛人民，自然也包括台灣同胞」。台灣民眾的感言，表達了「真摯的民族情懷，獲得兩岸同胞紛紛點讚」。

陳斌華嗆聲說，「兩岸同胞同文同種、休戚與共，理應堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣、骨氣、品行」。「民進黨當局」罔顧事實，侵犯言論自由，恐嚇、打壓參與兩岸交流、敢於仗義執言的人士，大搞綠色恐怖、台獨專制，多行不義必自斃。

關於是否修法遏止校級退役軍人親中言行？梁文傑今天回應，兩岸條例相關修法已經在行政院院會通過了，現在一直是擋在立法院程序委員會沒有付委，我們希望各界都能夠支持，能夠趕快通過。

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