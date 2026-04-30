鄭永裕今任農科副主任 屏東縣府農業處長由李永文接任

鄭永裕接任農科副主任。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府原農業處長鄭永裕接任農業部農業科技園區管理中心副主任，屏東縣政府今（30）日宣布，農業處長一職由原農業處副處長李永文接任，即日起生效。

原屏縣府農業處長鄭永裕為國立中山大學海洋環境工程研究所碩士，從基層做起，歷任屏東縣政府農業處科長、副處長、處長，處事圓融、做事能力強、對農業相當的熟悉，在蘇嘉全夫人洪恆珠自農科副主任退休後，由鄭永裕接任副主任一職。農業部農業科技園區位於屏東縣長治鄉。

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屏東縣政府今（30）日發佈人事命令，農業處處長一職由原農業處副處長李永文接任；李永文擁有中興大學獸醫微生物研究所碩士學位，在屏東縣政府農業處服務多年，從畜產科技士、畜產科科長、屏東縣動物防疫所所長到擔任農業處副處長，學經歷豐富。

縣府表示，由處內直接陞遷，除了激勵人才外，李永文對屏縣農業發展現況及事務嫻熟，周春米縣長期許他接任農業處長後，推動縣政無縫接軌，為農漁民朋友及產業提供更多的服務。

屏東縣府農業處處長由原農業處副處長李永文接任，即日起生效。（記者羅欣貞攝）

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