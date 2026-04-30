咖啡競賽台灣遭改Chinese Taipei 梁文傑：鄭麗文對各國奉行一中很興奮

陸委會副主委梁文傑。（記者塗建榮攝）

中國在國際社會矮化台灣，世界咖啡賽制組織（WCC）所舉辦的專業咖啡競賽，近日無預警將涉及台灣的訊息從「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」。陸委會副主委梁文傑今日在立法院受訪表示，大家應該去問國民黨主席鄭麗文，因為她對於世界各國都奉行「一個中國原則」是感到很興奮的。

2026世界盃拉花大賽日前於美國舉行，由台灣選手林紹興奪冠，傳出中共施壓主辦單位在官網把「TAIWAN」改為「CHINESE TAIPEI」。台灣咖啡協會昨日發聲明指出，從2007年以來，致力於以「TAIWAN」代表出賽；但未來參與WCC各項競賽必須使用「CHINESE TAIPEI」，這是參與國際競賽不可迴避的條件，並非協會自行決定或調整。

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協會聲稱，為持續推動台灣咖啡產業與人才國際接軌，未來參與世界咖啡競賽，將依循國際組織慣例（1981年洛桑協議），採用中性名稱「CHINESE TAIPEI」模式，確保選手順利參賽及專業表現。

針對咖啡協會稱「Chinese Taipei」是中性名稱？梁文傑駁斥，這當然不是中性名詞，我想這個問題大家應該去問國民黨主席鄭麗文，因為她對於世界各國都奉行一個中國原則是感到很興奮的。

梁文傑直指，現在人家就是用「一個中國原則」來對待台灣的各個團體，包括總統出訪、台灣咖啡等，大家應該要去問鄭麗文主席。

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