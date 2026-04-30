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    首頁 > 政治

    廚餘失能卻曬空汙政績！ 盧秀燕臉書遭灌爆 詹凌瑀：別用媽媽包裝無能

    2026/04/30 10:32 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市議會這幾天不分藍綠關切廚餘及垃圾處理失能問題，台中市長盧秀燕28日於臉書粉專發文稱「台中的空氣在進步」，貼文曝光掀起大量網友爆氣，有人怒嗆「我們當前在乎的是垃圾廚餘何處去？妳在跟我談空氣？」對此，媒體人詹凌瑀嘆說「別再用『媽媽』這個詞來包裝執政的無能。台中人要的是一個能解決問題的市長」。

    「這幾年聽膩了『盧媽媽』，但台中人的生活真的有變好嗎？」詹凌瑀今日發文直言，這幾天議會不分藍綠都在罵垃圾、廚餘處理爛到爆，結果盧市長竟然還有心情在臉書發文「自我感覺良好」，大談什麼空氣在進步。難怪留言區直接被網友灌爆，大家火大到不行：現在家裡垃圾都快沒地方放了，妳還在跟我扯空氣？

    詹凌瑀批評，執政都8年了，每次只要市政出包，唯一的一招就是把台中火力電廠抓出來當擋箭牌轉移焦點，難道除了這招，妳真的端不出任何像樣的政績嗎？從當年那瓶荒謬的「谷關空氣瓶」演到現在，到底要騙台中人幾次？

    詹凌瑀怒斥，別再用「媽媽」這個詞來包裝執政的無能了。台中人要的是一個能解決問題的市長，不是一個只會跳針、選舉一到就拿空氣出來說嘴的公關高手！

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