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    首頁 > 政治

    拚選竹北市長！竹縣議員邱靖雅回復國民黨籍未滿4月 能否初選引關注

    2026/04/30 08:58 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣議員邱靖雅（前左）本月初才剛重回國民黨，是否能參與黨內初選竹北市長備受關注。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員邱靖雅（前左）本月初才剛重回國民黨，是否能參與黨內初選竹北市長備受關注。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員邱靖雅宣布，年底不論對手是誰、不論以何政黨身分，她都會參選竹北市長且。但是有黨內同志質疑，邱靖雅今年4月10日才回復國民黨籍，在還沒滿4個月下，依規不具初選資格，應該無法參加黨內初選。

    另外，儘管邱靖雅受訪說，她從2013年起就是國民黨的終身黨員，但她在2009年到2015年3月17日是無黨籍身分從政，同年3月18日加入民國黨以後，到2019年1月24日被併入妙天體系的國會政黨聯盟。多年來唯一不變的，就是她一直在為參選竹北市長而努力和準備。

    邱靖雅反駁説，正因她是終身黨員，所以儘管她本月初才回復黨籍，但不影響她參與黨內初選的資格。

    對前述她曾參與不同政黨團體與公共事務歷程，邱靖雅坦然說，這些都是人生與社會歷練的一部分，也讓她更深入了解基層與不同族群的需求。

    她強調，她自2013年起便具有國民黨終身黨員資格，對國民黨的理念與價值認同始終一致，從未改變。過去的參與，是公共事務的投入，而非政治立場的轉換；宗教信仰與政治選擇，則屬於不同層面，不應被刻意混為一談。

    對於有人若以此操作相關議題，邱靖雅直言，這只是試圖模糊焦點。但竹北市民真正關心的，不是被剪接過的過去片段，而是未來誰有能力解決交通壅塞、教育資源、城市發展等實際問題。與其花時間貼標籤和抹黑，不如回到政策與執行力上競爭。而她會用實際行動證明，她才是真正準備好要帶領竹北前進的人。

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