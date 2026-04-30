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    首頁 > 政治

    「美國已仁至義盡！」顏擇雅：台灣不自救誰能救

    2026/04/30 09:13 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文22日會見美國在台協會（AIT）處長谷立言。（取自鄭麗文臉書）

    國民黨主席鄭麗文22日會見美國在台協會（AIT）處長谷立言。（取自鄭麗文臉書）

    行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，國民黨立法院黨團則有「3800億元+N」與8000億不同版本，對此，作家顏擇雅表示，藍白如果還要再三阻擋軍購案，美國政策圈也只能說，美國對台灣已經仁至義盡。他們該做的努力都已經做了。台灣人不想自救，美國人能怎樣?

    顏擇雅在臉書PO文表示，AIT對軍購案頻頻發文，谷立言也頻頻約見藍白政治人物，近日又人不在台灣，極可能是返美述職，就有人以為，這表示台灣對美國來說很重要，美國不可能放棄台灣。這是一種虛幻的安全感，對台灣來說很不好，準確說法是，美國對外政策圈九成都認為台灣對美國很重要，剩下一成呢? 就是稱讚鄭麗文可以獲得諾貝爾和平獎的那種看法。

    顏擇雅指出，問題是美國民間貼近的，就是政策圈的這一成極少數。美國民間是壓倒性多數認為美國不該涉入台海衝突的。別忘了連馬斯克，如此重要的企業家，都公開表示過台灣應該接受一國兩制。美國民間與政策菁英圈的這種分歧，Ryan Hass有篇文章解釋得很好，我貼留言版。馬斯克發言我擔心大家忘了，也貼留言版，那川普呢？政策圈與媒體評論都普遍認定川普只重視中國，不重視台灣，又熱愛交易。他們並不排除川普有在川習會中把台灣交易出去的可能。

    顏擇雅續指，請別忘了，習近平見鄭麗文，一大目的就是為了增加川習會的籌碼。通常大家以為對台灣最壞狀況，就是美國把「不支持台獨」說法改成「反對台獨」。但如果習近平向川普要求的，是停售武器給台灣呢？顏擇雅認為AIT近日的空前大動作，就是為了把「川普可能擱置對台軍售」的可能性減到最小。因為美國官員也不知自己總統會把什麼交易出去。

    顏擇雅直言，這樣，藍白如果還要再三阻擋軍購案，美國政策圈也只能說，美國對台灣已經仁至義盡。他們該做的努力都已經做了。台灣人不想自救，美國人能怎樣？

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