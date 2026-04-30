竹北市長混戰！藍營邱靖雅開第一槍起跑 白營林碩彥喊話要求禮讓

民眾黨新竹縣議員林碩彥（右2）佈局竹北市長已久，面對國民黨多人逐鹿，他要求藍白合下，白營挺藍軍選縣長，藍營就該在竹北市長禮讓白軍。（記者黃美珠攝）

台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥佈局參選竹北市長已久，國民黨議員邱靖雅昨卻率先宣布投入竹北市長選舉「戰到底」。林碩彥獲悉，直接把竹北市長和新竹縣長「綁定」，鼓吹2個職務應建立「對等聯合治理」模式，主張若白軍在縣長選舉力挺藍營，那麼竹北市長選舉，藍軍就該投桃報李，禮讓白營。

林碩彥說，目前民眾黨還沒確定推誰選新竹縣長，但假使黨中央定調要藍白合，那雙方應對接政見、整合施政目標，以達成聯合治理的共識。

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他說，真正的聯合治理要對等與互信，如果竹縣藍白合作，在縣長選舉白軍支持國民黨，那麼在竹北市長選戰，就該支持民眾黨的候選人，以此建立區域互補、政黨共治模式，這樣更能整合非綠陣營的力量，讓超過一半的民意能進入執政體系。

他以藍白合在新北，最後由國民黨籍副市長李四川出線，民眾黨主席黃國昌則展現以大局為重的氣度；嘉義市長選舉上，先前已由民眾黨立委張啟楷勝出，成為藍白合的示範首例。

所以他呼籲國民黨在2026竹北市長佈局中，應主動效法新北、嘉義2市，展現君子之爭的合作模式，而非陷入單一政黨的本位主義。

對於邱靖雅的參選宣言，林碩彥認為她服務的決心值得被尊重，但地方期待的是更高層次的政治轉型。所以他希望竹北能成為「藍白聯合治理」的典範，透過公開透明機制選出最強候選人，以回應竹北市民對市政效率與政治革新的渴望。

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