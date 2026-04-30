季麟連要韓國瑜退黨 盧秀燕子弟兵怒批「您哪個單位啊」？

國民黨立委黃健豪發文批季麟連「你是哪一個單位?」。（截圖黃健豪臉書）

國民黨副主席季麟連昨天在中常會疑立法院院長韓國瑜軍購案跟黨中央不一致是賣黨求榮要開除韓國瑜黨籍，引爆黨員憤怒，不但引發台中市副市長鄭照新發文反批，盧秀燕子弟兵黃健豪也發文怒批，對公共政策的立場不一樣就指控別人賣黨求榮，就威脅開除黨籍，不客氣的問一句：「您哪個單位啊」？

季麟連的開除黨籍，讓國民黨員怒爆，連台中市副市長鄭照新都在臉書發文要季麟連公開道歉，盧秀燕子弟兵立委黃健豪也發文痛批。

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黃健豪表示，意見不一樣，大家講清楚，各自負責，這叫政治；要求大家意見都一樣，不然就開除黨籍，這叫專制。

他強調，韓國瑜是立法院的院長，要折衝協商，要主持議事，要在朝野高度對立的環境下找出共識。

黃健豪指出，韓國瑜也是國民黨的從政黨員，所以輔選站台、反罷免助講掃街，全國跑透透，是今天在野黨還能在國會撐住的助力之一。他在國會第一線，面對各方勢力及風險，他的想法和經驗，應該做為國民黨的重要的政治資產。

黃健豪怒批，對公共政策的立場不一樣就指控別人賣黨求榮，就威脅開除黨籍，不客氣的問一句：您哪個單位啊？現在是完全不尊重國民黨團全體立委投票支持的韓國瑜就對了？

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