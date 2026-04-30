黃國昌稱「賣帥臉」募款1000萬 張育萌：白花費比藍綠多還想割韭菜

新北市長藍白合確定由國民黨李四川出線後，落馬的民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲合體開直播，並宣布又要啟動募款計畫，目標1000萬，引發網友狂酸。（圖翻攝自黃國昌YT）

新北市長藍白合確定由國民黨李四川出線後，落馬的民眾黨主席黃國昌當晚（28日）立刻開直播與前主席柯文哲合體，對支持者宣布又要啟動募款計畫，目標1000萬，引發外界議論。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，柯文哲選總統募超過4億，最後搞到帳戶變負數，且民眾黨花費是三黨之中最多，支出超過收入2倍，如今竟還想搞募款割韭菜？

張育萌在臉書發文質疑，黃國昌還有臉直播哭窮？柯文哲選總統募超過4億，最後搞到帳戶變負數。民眾黨花費是三黨最多，支出超過收入2倍。有夠會花錢，還想搞募款割韭菜？

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張育萌指出，黃國昌說要「加開直播」，結果是民調一輸李四川，就立刻拉柯文哲叫大家捐款，還喊價目標1000萬。他質疑柯黃這兩個人真的很愛裝政治受虐兒，並指柯文哲光是選總統，收到的政治獻金就高達4億697萬。

張育萌說明，侯友宜才多少？2億158萬。侯友宜還不是照選，你有看過侯友宜出來哭窮嗎？選完之後，柯文哲的政治獻金再捐71萬到民眾黨，又捐給眾望基金會200萬，收支折抵之後，最後還剩下2800萬。但柯文哲自己帳目亂搞（都還沒講貪污跟侵佔），政治獻金憑證查核後，被發現有「超過2萬筆」帳目都違反《政治獻金法》。結果，只剩下2800萬的帳戶，要再被沒入5579萬，還要因為違法被開罰374萬，帳戶直接變負數。

張育萌諷刺，這也是台灣史上首次，有人選完總統報假帳，搞到自己政治獻金變負數的。請問這是誰害的？賴清德有逼你報假帳嗎？啊不就自作自受？

張育萌強調，其實只要花點時間，看一下去年10月三黨的會計報告，就會發現「民眾黨有夠會花錢」。總統大選過後，非選舉年，民進黨一年花6968萬，國民黨一年花7537萬。民眾黨一年募了4260萬，結果支出9175萬。對此張育萌直言，「啊你花的錢超過募到的兩倍，當然會窮啊。這不是小學生都知道的道理嗎？」

張育萌也批評，黃國昌表演型人格又上線，哭窮說自己只掛五塊看板被笑，是「民進黨把病態當常態」。黃國昌反問「滿坑滿谷的看板錢從哪來？對此張育萌直言，「我才想問，民眾黨募了這麼多錢，不拿來掛看板，那都花去哪了？每天把小草當韭菜割，沒看過這麼厚顏無恥的人」。

四叉貓也發文分享，以前柯文哲黃國昌呼籲募款時，PTT八卦板上面會貼一堆捐款收據回文，這次只有幾個小草躲在留言裡面貼收據，也不回文了。對此網友則表示「騙子能騙多久是由傻子決定的」、「只要阿北不放棄收錢，小草也不會放棄捐」、「到這個階段還不醒。真的要去大醫院掛號了」、「這一千萬是阿北下次的保證金嗎？」、「以前草還不少，現在只剩網軍了」、「只要小草不放棄，阿堯就有股票跟頭期款」。

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