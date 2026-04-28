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    首頁 > 政治

    讓長輩孩子安心走路！童子瑋爭取補助打造基隆永續人行道

    2026/04/28 19:45 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆議長童子瑋今晚（28日）臉書貼文，爭取中央金援永續人行道。（基隆議長童子瑋臉書）

    民進黨基隆議長童子瑋今晚（28日）臉書貼文，爭取中央金援永續人行道。（基隆議長童子瑋臉書）

    基隆市議長童子瑋今天（28日）於臉書表示，這段時間他持續與民進黨立法委員王正旭合作，持續向中央說明基隆在人行環境與通行安全上的實際需求，他要向市民報告，目前正持續在「永續人行道」方向努力爭取補助，期盼中央能大力支持，讓基隆的行人空間一步一步改善，讓大家每天出門走路更安心、更安全。

    童子瑋說，目前他鎖定的方向很清楚，就是以「永續人行道」為核心，優先改善通學與通勤環境。他指出，不論是學生每天走的路，還是市民上下班必經的動線，其實都有很多需要補強的地方，像是人行道不連續、動線不順、過馬路不安全等問題，都需要整體加強環境重整。

    童子瑋進一步表示，包括騎樓地整平、人行道加寬、設置庇護島與行人號誌優化、校園周邊的接送動線規劃，以及臨停區的設置等，都是目前持續向中央反映的重要內容。他指出，爭取改善的重點，包括七堵火車站周邊的通學通勤環境、暖西國小周邊的整體通學空間，以及仁愛區忠一路與仁二路的人行道改善。他強調，自己就是把現場看到的問題、民眾的聲音，帶去中央一一說明，讓需求被看見。

    他說，很多長輩每天出門，最在意的就是路好不好走、會不會跌倒；家長也很在意孩子上下學，有沒有安全的空間可以走。他強調，「步行城市」不是口號，而是從每一段路、每一個路口慢慢累積出來，他現在做的，就是把這些生活中的需求，轉成可以被支持的建設，一步一步往前推動。

    童子瑋說，爭取建設沒有捷徑，就是持續溝通、持續說明，他很感謝立委王正旭一路陪著他一起向中央反映基隆需求。他表示，中央願意聽、願意討論，就是推動的起點，民代的責任就是把地方的聲音講清楚，用實際作為為基隆爭取需要的建設，讓民眾的生活一點一滴變得更好。

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