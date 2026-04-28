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    首頁 > 政治

    彰化縣長提名誰出線？國民黨3選將「兒保日」同框獨缺他

    2026/04/28 19:29 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化縣長爭取提名參選人中，洪榮章（左3）、謝衣鳯（左4）及柯呈枋（右1），坐在台前觀賞小朋友演出。（民眾提供）

    國民黨彰化縣長爭取提名參選人中，洪榮章（左3）、謝衣鳯（左4）及柯呈枋（右1），坐在台前觀賞小朋友演出。（民眾提供）

    國民黨彰化縣長提名仍卡關，4位表態爭取的人努力求勝出，彰化家扶中心今（28日）在彰化市私立旗艦史丹福幼兒園舉辦「428兒保日」宣導活動，立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章現身，唯獨少了公開爭取提名的魏平政，3人展現君子風範，互動熱絡。不只藍營參選人，民進黨縣長參選人、立委陳素月也到場支持。

    在「剴剴事件」一審判決後，對於責任保證人制度，引發關注，彰化家扶帶著守護兒少安全的決心，選在428（諧音是兒保）這一天辦理兒童保護宣導活動，呼籲所有照顧者、學校、社區共同守護兒少。

    根據衛福部統計，近7成兒少性剝削案件透過網路工具進行，且以拍攝、製造及散布兒少性影像的案件成長最為顯著，近五年增加達1.3倍。家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗說，今年特別聚焦兒少網路數位足跡、尊重身體界線之議題，呼籲社會大眾共同打造安全環境，守護兒少成長。

    家扶主任王震光也說，兒少保護，不只是事後補救，更要從預防與能力培力做起，保持雞婆心，適時通報。家扶邀請社會大眾共同響應《兒童權利公約》（CRC）精神，以兒少的最佳利益為核心，守護其生命安全、生存與發展權利，攜手打造友善的社會安全網。

    活動由太鼓隊與舞蹈班揭開序幕，結合有獎徵答，將身體界線、性別觀念與網路安全融入趣味互動中，深化幼兒學習，場面熱鬧滾滾。

    彰化家扶中心今（28日）在彰化市私立旗艦史丹福幼兒園舉辦「428兒保日」宣導活動。（彰化家扶提供）

    彰化家扶中心今（28日）在彰化市私立旗艦史丹福幼兒園舉辦「428兒保日」宣導活動。（彰化家扶提供）

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