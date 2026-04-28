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    首頁 > 政治

    台股再攀4萬點？王美花點名全球僅4國家跟得上AI浪潮

    2026/04/28 18:50 記者張聰秋／彰化報導
    前經濟部長王美花今在彰化市演講說，全世界只有4個，美國、台灣、韓國、日本股市創新高，背後關鍵都是AI浪潮貢獻。（記者張聰秋攝）

    前經濟部長王美花今在彰化市演講說，全世界只有4個，美國、台灣、韓國、日本股市創新高，背後關鍵都是AI浪潮貢獻。（記者張聰秋攝）

    台股最近盤中一度衝上4萬點關卡，後市是否還有空間，市場相當關心。前經濟部長王美花今（28日）天在彰化指出，放眼全球，股市能一路創新高的國家其實不多，「全世界只有4個，美國、台灣、韓國、日本」，背後關鍵都是AI浪潮貢獻。

    王美花應彰化縣長參選人、立委陳素月邀請，出席在彰化市舉辦「台灣經濟發展的面貌及彰化中小企業的挑戰」產業座談會，她演 講時指出，美國因掌握AI模型與平台，股市走強不意外；韓國靠著高頻寬記憶體（HBM），僅三星與海力士就撐起一波行情；日本則是材料與設備供應鏈全面吃上台積電與AI投資紅利。

    至於台灣，她直言，市場看好的不只是晶片製造本身，而是背後廣到不能再廣的生態系。從半導體、伺服器，到電源、散熱、零組件，「全球AI軟體要落地，幾乎都繞不開台灣」，全球90％的AI伺服器都是由台灣製造，這也是為什麼台股短時間內市值快速膨脹，千金股家數大增。

    「你不見得要做Tier 1，Tier 2、Tier 3一樣有機會。」王美花強調，這正是中小企業的切入點，只要搭上供應鏈，商機就會一直出現，未來5年看得到，10年也看得到。

    她以數據佐證結構性的改變，美國早超越中國，成為台灣第一大出口市場，占比約3成，且持續上升。2025年台灣出口金額達6400億美元，創下新高，今年3月出口首度衝破 800億美元大關，再創新高，顯示台灣產業重心已明顯轉向高價值、高技術導向，成長趨勢不變。

    陳素月指出，彰化已有不少傳統產業成功切入半導體、AI與國防供應鏈，未來也將爭取中央資源，協助中小企業加速AI應用與數據整合，避免在這波產業洗牌中掉隊。

    前經濟部長王美花引用數據說明台灣出口成長不斷創新高，美國早已超越中國。（記者張聰秋攝）

    前經濟部長王美花引用數據說明台灣出口成長不斷創新高，美國早已超越中國。（記者張聰秋攝）

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