鄭文燦涉貪案污點證人翻供！周軒揭「4大供詞衝突」可能大逆轉

前桃園市長鄭文燦。（資料照）

前海基會董事長鄭文燦被指控在桃園市長任內涉嫌收受華亞科技園區擴大開發案東側地主500萬元，桃園地院本月14日首次實質審理。今（28日）有週刊披露，在此案被檢方認定為重要汙點證人的華亞科開發案相關業者廖力廷，14日在庭上針對部分證詞翻供。政治工作者周軒特別整理廖力廷供詞和檢方起訴理由的「4大衝突點」，直言廖力廷的翻供為本案投下一枚震撼彈，鄭文燦遭控收賄很可能大逆轉。

鄭文燦涉貪案核心爭點，在於廖氏父子（廖力廷及其擔任華亞科重劃會主委的父親廖俊松）送進鄭文燦官邸的500萬元現金到底是政治獻金還是具有對價關係的賄款。檢方主張，這筆錢是業者為了華亞科開發案取得協助而交付的賄款；鄭文燦的律師團則主張，必須證明雙方有具體請託、回報與行收賄合意，不能只因有交付金錢就認定是賄款。

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作為本案重要污點證人，週刊今披露廖力廷14日在法庭詰問上，出現與偵查供述不同的說法。周軒今下午特別整理廖力廷供詞和檢方起訴理由的「4大衝突點」，首先是款項的性質（賄款vs政治獻金），「檢方起訴理由為認定廖氏父子送進鄭文燦官邸的500萬元現金，是具有『對價關係』的賄款。但廖力廷在法庭上被審判長訊問時，明確表示『對，我當時都認為是政治獻金』。他進一步解釋，在偵查階段原本說了7次是政治獻金，是因為後來調查官向他提示《貪污治罪條例》的法條與構成要件，他才改口稱是對價關係（賄款）。」

再來是會議決議的結果（符合需求vs未符合需求），「檢方起訴理由為認定鄭文燦於2017年9月7日主持會議時，做出了『符合業者廖氏父子需求』的決議，因此廖家才會在幾天後送錢，雙方存在『給錢換決策』的對價關係。但辯方律師在庭上提示會議紀錄，證明當時決議並未放寬法定條件（開發案仍須取得百分之百地主同意），廖力廷看過文件後當庭改口，承認『依照結論沒有符合我們的需求』，這直接推翻了檢方主張的『政策回報』基礎。」

第三個衝突是行收賄的合意過程（達成共識vs未親身見聞且屬個人推測），「檢方起訴理由為推論廖氏父子在2017年8月22日與鄭文燦餐敘時，已達成『給錢換協助』的共識，並且在9月14日送錢時，鄭文燦清楚那是賄款。但廖力廷證稱，餐敘當天他都在外面接待司機與隨扈，並未進入包廂同席，對包廂內是否有協議並無親身見聞。至於送錢當天，他僅將裝錢的提袋放在茶几下就離開，無法確認鄭文燦是否知悉提袋內是現金；他傳給妻子『搞定了』的訊息，只是單純表達東西交出去了，所謂『認為鄭文燦應該知道裡面是錢』純屬他個人的推測。」

最後則是偵查證詞的穩定性（記憶清晰vs服藥致記憶衰退），「檢方依據廖力廷在偵查中的供詞，建構出鄭文燦收賄的基礎事實與起訴架構，但廖力廷在法庭詰問過程中，坦承自己曾服藥導致記憶力衰退，辯方律師藉此質疑，廖在經歷長時間偵訊與羈押、身心狀態不佳的情況下，供述可能受到外在因素（如調查官引導）影響而出現記憶混淆或重建，嚴重撼動了檢方原本依賴的證詞可信度。」

周軒表示，上述這些供詞衝突，打擊了檢方當初起訴鄭文燦的理由，為本案可以說投下了一枚震撼彈。週刊也稱，由於廖力廷翻供，鄭文燦遭控收賄很可能出現大逆轉。

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