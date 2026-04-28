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    首頁 > 政治

    朝野協商軍購條例三度破局 公督盟揭藍白在「演戲」始終不變

    2026/04/28 17:41 記者陳治程／台北報導
    國民黨團總召傅崐萁（右）、書記長林沛祥（左）昨出席黨團協商，繼續討論行政院國防特別條例草案。（本報資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨團總召傅崐萁（右）、書記長林沛祥（左）昨出席黨團協商，繼續討論行政院國防特別條例草案。（本報資料照，記者羅沛德攝）

    行政院國防特別條例草案月前付委，卻因朝野立委缺乏共識逕送黨團協商，下週三將展開第四次協商，尋求預算、採購項目共識；由於下週協商議程逼近「川習會」，外界認為若我此前軍購預算尚未完成協商並三讀，恐不利我建軍備戰。對此，「公督盟」直言，藍白從起初的亂審、不審到如今的拖審、假審，手法有變但「演戲」不變，相當可惡。

    立法院長韓國瑜昨（27）第三次針對「國防特別條例草案」召開協商，此次會前傳出國會受美方敦促，有望「挑燈夜戰」達成共識，豈料朝野對預算上限仍無交集，僅開一小時許就散會，排定下週三（5/6）四度協商；協商期間，國防部長顧立雄表情無奈，面對藍白黨團續稱軍購條例「空白授權」，民進黨團總召蔡其昌反諷這麼多場機密專報，「是在開心酸的嗎？」。

    外界原先研判在野延宕審議軍購條例，主要取決於本月上旬登場的「鄭習會」，然下月中旬「川習會」將登場，有學者認為，我國若未能在此前完成協商，甚至無法三讀通過，可能會使美國對我軍售成為川習會中重要議題，對台並不利。

    公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，本屆立法院國、眾黨團先是「亂審、不審」，再到如今受制於民意和美方壓力的「拖審、假審」，立場看似鬆動，但骨子裡還是不審中央預算、軍購特別預算；且藍白從先前的鄭習會，到下月中將登場的「川習會」，顯然已打定主意「根本就不讓它過」，很明顯在拖垮我國行政運作，拖垮國安，製造內部問題及撕裂，相當可惡。

    張宏林更直言，要用「換湯不換藥」來評論藍白的審案手法還過於保守，因為藍白從頭到尾都在「演戲」，只為騙支持軍購的國人、騙美國說他們有在審，但實質上完全沒有在審議預算，也不想審預算，反而是在配合中國，遂行中共總書記、中國國家主席習近平意志，呼籲大眾認清藍白無心審議預算的真面目。

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