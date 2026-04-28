「登山界網紅」現身台南 蔡英文首爬梅嶺

前總統蔡英文首度到梅嶺健行，支持者熱情陪同。（記者吳俊鋒攝）

被喻為「登山界網紅」的前總統蔡英文，今天下午在台南市民進黨立委陳亭妃的邀約下，前往楠西知名的梅嶺風景區健行，近百名支持者陪走；她是首度造訪此地，直說「很棒」，對於鄉親的熱情，印象深刻。

卸任後喜歡爬山的前總統蔡英文，今天下午先到成功大學演講，隨後轉往台南、嘉義交界附近的楠西梅嶺，來趟悠閒的健行活動。

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除了陳亭妃之外，議員陳碧玉、陳怡珍、陳秋萍、蔡秋蘭、李偉智、郭清華、王宣貿、周麗津、吳通龍等也到場，還有來自各地的支持者，氣氛熱鬧。

蔡英文一行人從梅峰古道由上，到中海拔處再轉伍龍步道而下，全程雖然不到2公里，但坡度落差超過700米。

蔡英文下山後，也到伍龍宮參拜，並在陳亭妃的安排下，到當地的梅子雞創始店享用美食。

蔡英文說，第一次來到梅嶺登山，感受到鄉親的熱情，對於此行的感覺，直說「很棒」。

陳亭妃指出，蔡英文演講之後仍有空餘時間，因此結合目前正夯的賞螢季，安排了此次行程，爬梅嶺、吃梅子雞，享受悠閒的午後時光。

前總統蔡英文到梅峰古道健行，在觀景台眺望。（記者吳俊鋒攝）

前總統蔡英文到梅嶺登山，熱情的支持者陪同。（記者吳俊鋒攝）

前總統蔡英文到梅峰古道健行，開心合影。（記者吳俊鋒攝）

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