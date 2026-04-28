鄭麗文不反對8000億軍購版本 藍營：多版本並行待黨團大會決議

國民黨立委牛煦庭。（資料照）

國防特別條例草案27日朝野協商三度破局，5月6日將再進行第4次協商。不過，國民黨籍立委徐巧芯在朝野協商時，拋出8千億軍購特別條例，引發黨內部爭議分歧，黨主席鄭麗文今也首度表態「不反對8千億元軍購」，但要等美國通過發價書才能編預算。

據了解，國民黨明（29日）將開黨團大會討論軍購案等。對此，藍委牛煦庭表示，藍營本來就有準備不同版本因應各種情況，只是最終要採取什麼方案，還是要經過黨團大會討論決定，鄭主席所提為國民黨一貫立場，但具體版本細節仍待黨團大會拍板。

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立法院長韓國瑜昨就「國防特別條例草案」三度召開朝野黨團協商，僅1小時就匆匆宣布散會。據了解，行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團提出4000億元版本，國民黨則是「3800億元+N」，與政院版規模相去甚遠。台中市長盧秀燕接受本報專訪時表態，應通過8000億至1兆元才合理；前中廣董事長趙少康也認為，應先匡列8100億元，先審查通過已收到美國發價書的3500億元，剩下的4600億元暫時凍結，等收到新的美國發價書再行通過。

昨日協商中，國民黨立委徐巧芯提出8000億元軍購版本，但遭國民黨團總召傅崐萁反對。不過稍早黨主席鄭麗文接受媒體專訪時表態「不反對8千億元軍購」，但一樣要美國正式通過給台灣發價書，預算才能編，並保證對美軍購「國民黨不會延遲」，該審查還是要審查。

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